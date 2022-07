Núria Marqués va sortir al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada . La competició es va disputar a les piscines del Centre Natació Mataró i posava punt final a la temporada. El Campionat va estar organitzat per la Federació Catalana d'Esports per a Cecs, Federació Catalana per a Persones amb Discapacitat Física, Federació Esportiva de Paralítics Cerebrals i el Centre Natació Mataró. Entre els nedadors, destacava la presència dels paralímpics Toni Ponce, Jose A. Marí, Sarai Gascón, Miguel Luque, David Levecq, Jacobo Garrido, Ariel Schrenck i Òscar Salguero.

Cartell de la competició / Foto extreta de la pàgina web del CN Mtaró

Tot i això, Núria Marquès va ser la gran protagonista. La medallista paralímpica , mundial i europea partia com a gran favorita en les proves que va competir i no va decebre. L'esportista de Castellví de Rosanes va aconseguir l' or en totes les modalitats de 50 metres ; esquena, papallona, braça i lliures .

Núria Marquès col·lecciona medalles d'or / Foto extreta de l'Instagram nuria_ms_99

Les seves companyes del Club Natació Sant Feliu també van destacar al Campionat; Anna Saiz es feia amb el primer lloc als 100 i 400 metres lliures i finalitzava quarta als 50 metres lliures . Paula Mateo aconseguia tres bronzes ; 50m esquena, 100m esquena, 200m estils i quarta en 100m lliures. Alba Franco també va tenir un paper ressenyable malgrat no obtenir medalla. La nedadora del CN Sant Feliu va finalitzar cinquena en 100m braça , novena en 50m braça i va acabar entre les 15 primeres als 50m lliures.

Les nedadores del CN Sant Feliu / Foto extreta del Twitter del club @cnsf_info

Gràcies a la seva actuació, el club del Baix Llobregat va ser el tercer millor club de Catalunya al Campionat de Natació Adaptada.