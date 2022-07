Barbra Banda seria la incorporació galàctica del Reial Madrid femení, però durant la revisió mèdica del club, es van detectar alts nivells de testosterona que van generar el dubte a l'entitat madrilenya. Davant el desconcert, el club va decidir frenar la contractació per no tenir la certesa de si la jugadora realment és una dona.

Barbra Banda ja posava amb la samarreta / Foto extreta de l'Instagram @bexbanda

El conjunt dirigit per Alberto Toril buscava reforçar-se de cara a la temporada que ve per lluitar per la Champions League. La futbolista de Zàmbia semblava un reforç de luxe per a la davantera blanca. De fet, tot estava llest per a la signatura del contracte, però després de superar elevadament els nivells habituals de testosterona a les dones, el fitxatge no es va produir.

La Confederació Africana de Futbol ja va impedir que Barbra Banda participés a la Copa d'Àfrica per aquesta mateixa raó. Tot i això, el conjunt de la capital va decidir licitar per la futbolista per ser, entre altres coses, la màxima golejadora a Tòquio 2020.