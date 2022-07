De tots és sabut la importància que dóna Cristiano Ronaldo al seu estat físic i imatge. De fet, ja se l'ha vist en diversos anuncis de televisió i ha dit públicament que té menys edat biològica malgrat els 37 anys. Però també se sap que s'ha sotmès a diferents tipus de teràpies, entrenaments, dietes...per continuar rendint al màxim a nivell esportiu.

Cristiano Ronaldo / @EP

Tot i això, també busca millorar la seva imatge estètica per mitjà d'operacions i retocs amb bòtox. El davanter de Madeira ja s?ha sotmès a diverses intervencions per aparentar ser més jove. Tot i això, l'últim tractament ia causa del lloc on s'ha aplicat, no serà tan visible com a la cara, lloc que l'ariet ja es va modificar anteriorment.

L'estrella portuguesa s'ha injectat bòtox als genitals, concretament al penis amb l'objectiu que creixi amb un gruix entre 1 i 3 centímetres. La intervenció no requereix punts de sutura i pot durar entre 18 mesos i dos anys. De tota manera, el resultat no és garantible al 100%.