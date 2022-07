Xavi Hernández

El Barça jugarà aquesta matinada (02.00 h) el seu primer partit de pretemporada de la gira Barça in the US: Summer Tour 2022, en què s'enfrontarà a l'Inter Miami. Els jugadors blaugranes són a la ciutat miamenca des de dissabte passat i fa uns dies que entrenen a les instal·lacions de l'equip amfitrió per posar-se a to.

Tot i això, ho estan fent sense la presència de Xavi Hernández. El tècnic egarenc no va poder viatjar amb l'expedició per un motiu burocràtic: els Estats Units li prohibia l'entrada per haver estat anteriorment tres vegades a l'Iran, un país que s'hi considera "enemic".

Això ja ve de lluny, més concretament de la seva etapa de jugador a l'Al-Sadd qatarià. Com va visitar el país iranià tres vegades, sent l'última el 2019 per jugar contra el Persèpolis, el visat va ser denegat per part del servei de duanes.

Tot i que s'esperava solucionar els problemes burocràtics a temps i que Xavi pogués estar a la banqueta per a l'estrena americana, la realitat és que no serà així. Segons diversos mitjans esportius, el tècnic egarenc continua sense tenir el visat en regla, encara que espera tenir el vistiplau aquest mateix dimarts per poder viatjar a Miami dimecres.

D'aquesta manera, arribaria a temps per ocupar la banqueta blaugrana al segon partit de la gira americana, el Clàssic contra el Reial Madrid, que tindrà lloc el dissabte 23 de juliol a Las Vegas (a les 04:00h de la matinada).

De moment, serà Óscar Hernández, el germà de Xavi, que dirigeixi l'equip al matx de cara a l'Inter Miami.