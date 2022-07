Raphinha ha estat un dels golejadors blaugrana. Foto: FCB

Tot i que els partits de pretemporada no serveixen per extreure gaire conclusions, el Barça s'ha exhibit la matinada del 20 de juliol en el seu primer partit als Estats Units. El conjunt blaugrana va passar per sobre de l'Inter de Miami (0-6), un rival que està en plena competició. Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi Memphis i Dembele han estat els golejadors del primer triomf del projecte 2022-23.

Amb Robert Lewandowski a la graderia i Xavi Hernández encara a Barcelona, el Barça ha pres la iniciativa i ha assumit el control de la pilota des del començament del matx. El 0-0 s'ha trencat al minut 20 quan Aubameyang, qui ja va veure porteria contra l'Olot, va superar el porter local amb una picadeta amb el peu esquerre. Sis minuts després Raphinha s'ha estrenat amb el seu nou equip, rematant al primer toc una centrada des de l'extrem esquerre. Quatre minuts abans del descans, Ansu Fati ha tornat a la seva cita amb el gol culminant amb un xut potent una magnífica combinació ofensiva del Barça.

Després del descans, amb l'habitual carrusel de canvis, van haver de passar 10 minuts perquè arribés el quart. Gavi ha estat el més murri i, entre un exèrcit de defenses del conjunt de Miami, ha rematat a gol un córner servit per Memphis. El neerlandès, un dels noms que sona per abandonar el club després de l'arribada de Lewandowski, ha estat l'autor del gol de la maneta, amb una acció personal brillant.

S'ha sumat a la festa, per tancar-la, Ousmane Dembele. El francès, també amb una jugada individual, ha completat el set amb un xut ras que s'ha colat enganxat al pal esquerre de la porteria de l'Inter.

Amb la moral alta, l'equip seguirà treballant (pendent de l'arribada de Xavi i del debut de Lewandowski) de cara al pròxim partit, que serà la matinada del diumenge 24 de juliol, a les 5, a las Vegas. El rival no serà qualsevol: arriba el primer Clàssic contra el Madrid.