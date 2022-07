Neix la Unió d'Esports de Catalunya / Foto extreta de la pàgina web de Consells Esportius de Catalunya

La Unió de Consells Esportius de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya van signar un acord per formar la Unió d'Esports de Catalunya. Tant la UCEC com la UFEC consideraven imprescindible treballar en comú per defensar els interessos comuns dels dos models esportius.

Units per l'esport català / Foto extreta de la pàgina web de Consells Esportius de Catalunya

Aquesta nova entitat serà sense ànim de lucre i tindrà com a objectius: la promoció, l'impuls i la defensa de totes les organitzacions esportives de Catalunya. Amb la finalitat de garantir el dret a la realització de lactivitat tant física com esportiva per a tots els ciutadans; sense excepció ni discriminació.

La signatura de l'acord va tenir lloc en un acte celebrat al Museu Olímpic i Esport Joan Antoni Samaranch. Amb aquesta rúbrica, va sorgir la Unió d'Esports de Catalunya, la qual s'encarregarà de recuperar l'escassetat financera per al sector esportiu que ha decaigut a causa de la pandèmia. Intentarà aconseguir més suport per part de les administracions i augmentar el pes institucional de l'esport al govern.