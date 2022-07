Irene Paredes, la capitana de la Selecció Espanyola de Futbol Femení / Europa Press

Un cop passada la fase de grups, Espanya s'enfronta a l'hora de la veritat per saber si realment les expectatives que s'hi posen arriben a complir-se o segueixen un esglaó per sota de les seleccions més grans. No serà gens fàcil, ja que per superar quarts necessitaran vèncer Anglaterra, l'amfitriona d'aquesta Eurocopa. Si hi ha un rival complicat en aquest campionat, aquest era sens dubte les angleses, però per ser les reines d'Europa cal deixar enrere qualsevol obstacle, sigui de menor o més entitat. (21:00 h / La 1 de TVE)

UNA FASE DE GRUPS COMPLICADA PER A ESPANYA

Espanya ja va patir fins a l'últim minut (literalment) per passar a quarts de final. Un gol de Marta Cardona al minut 90' davant Dinamarca va permetre a les espanyoles segellar la passada a la següent ronda, en una fase de grups que va deixar més dubtes que certeses.

Les jugadores entrenades per Jorge Vilda van golejar a la seva estrena europea contra Finlàndia (4-1), però van caure contra Alemanya (2-0). Finalment, van haver de suar la gota grossa per vèncer Dinamarca (0-1). El primer resultat tan important no hauria de desviar la vista d'un dels problemes principals d'aquesta selecció: la falta de gol. Esther González i Lucía García no estan encertades de cara a porteria, i la necessitat d'una davantera fiable s'ha notat en els dos últims partits.

ANGLATERRA, EN MODE APISONADORA

Tot i això, la fase de grups per a Anglaterra va ser tot el contrari. Va vèncer per la mínima Àustria (1-0), es va inflar a gols contra Noruega (8-0) i va continuar fent por davant Irlanda del Nord (5-0). Un còmput global de 14 gols a favor i cap en contra que els permet somiar amb magnificència.

Beth Mead, la davantera de l'Arsenal, està sent una de les figures més destacades en aquests primers matxs d'Eurocopa, ja que ha marcat 5 gols i, de moment, es col·loca com a pitxitxi de l'Eurocopa.

No obstant, l'excés de confiança de les angleses pot ser l'aliat més gran per a Espanya. Les jugadores entrenades per Sarina Wiegman juguen a casa i es veuen com unes de les favorites, gràcies als resultats aconseguits.

Tot al contrari passa amb Espanya, ja que la lesió d'Alexia Putellas va afectar les esperances que hi havien dipositades. Les de Vilda hauran de fer un partit excels, molt sòlid en l'aspecte defensiu i molt fi a l'ofensiu, per vèncer el coco d'aquesta Eurocopa. Tot està per veure i per decidir-se, i l'estadi de Brighton & Hove Community serà el que albergi aquest xoc en què Espanya espera ficar-se a semifinals i sentir-se com "una de les grans".