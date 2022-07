Tristesa a l'equip després de l'eliminació. Foto: Twitter (@SEFutbolFem)

Tot estava en contra (baixes, públic i no arribar al partit com a favorites) i finalment la selecció espanyola no es va poder sobreposar al context i va quedar, la nit del 20 de juliol, eliminada de l'Eurocopa . L'equip de Jorge Vilda va perdre a la pròrroga davant Anglaterra (2-1) en el primer partit dels quarts de final de la competició, disputat a Brighton and Hove.

El combinat espanyol va saltar a la gespa amb alguns canvis a l'onze (Olga Carmona per Leila Ouahabi al lateral esquerre i Teresa Abelleira al centre del camp). Sabent que necessitaven ser solidàries i jugar amb més solvència que brillantor davant l'empenta de les britàniques, que notaven l'alè del públic, la primera meitat va ser un exercici de veterania, però també va permetre veure alguns dels millors moments de joc de l'equip a la Euro.

Les espanyoles, de fet, van tenir moltes més ocasions que els seus oponents, però pràcticament cap de les rematades van trobar els tres pals. Sí que marcaria Anglaterra al minut 35, però el VAR va anul·lar el gol d'Ellen White per fora de joc.

ATHENEA, UN CANVI CLAU

Vilda, poc amic d'alterar el seu pla de joc, va donar entrada a Athenea del Castell al descans, i el moviment va ser notable. L'extrem del Reial Madrid va portar de cap a la defensa anglesa i després d'una de les seves incursions per banda dreta va assistir la seva companya Esther González, que va trencar el 0-0 amb un xut creuat.

El rugit de Brighton es va apagar per un moment. Era el primer gol que les lionesos encaixaven al seu Euro i es veien amb mitja hora per intentar forçar l'empat. El conjunt anglès va intentar pujar línies, però només aconseguia fer mal a pilota parada. Athenea, de fet, va tenir l'oportunitat de matar el partit minuts després, però el seu xut va xocar contra el pal.

Però a set minuts per al final, el partit canviaria. Una pilota centrada al cor de l'àrea de la selecció espanyola va ser clar sota pals, però va acabar en gol després d'una centrada que Ella Toone va enviar la pilota al fons de les malles. La defensa va demanar falta a Irene Paredes, però ni l'equip arbitral ni el VAR ho va considerar.

SENSE REACCIÓ

Se sol dir que l'equip que arriba a la pròrroga havent empatat té un avantatge psicològic i, en aquest cas, va ser així. Les angleses van seguir empenyent fins que Geòrgia Stenway, amb una trallada des de fora de l'àrea, va fer embogir la parròquia local.

Cansades i amb el cop dels gols, les espanyoles no van tenir capacitat de reacció. Ni l'ingrés al camp d'Amaiur Sarriegi va ser suficient per fer pessigolles a Anglaterra.

La selecció espanyola, doncs, va caure, però amb el cap ben alt.