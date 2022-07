Tot i ser el club amb més deute de LaLiga , el FC Barcelona és també qui més fitxatges ha realitzat aquest estiu. La raó són les més que famoses palanques de Joan Laporta , les quals alguns veuen com la venda a trossos de patrimoni del club i altres com la salvació esportiva. Aquestes estratègies econòmiques de la nova Junta Directiva són vendre drets de l'entitat. Entre ells, el 25% de drets televisius pels quals ingressarà 530 milions abans del 30 de juliol. Aquesta xifra és la que efectuarà el fons de capital risc Sixth Street . Tot i això, l'organisme nord-americà està demanant un crèdit de fins a 300 milions a JP Morgan i Bank of America (BofA) per finançar l'acord amb el club culer.

Sixth Street primer va aconseguir el 10% del 25% i va pagar 207 milions i el pagament es va realitzar el 30 de juny perquè el Barça pogués acabar la temporada 2021/22 amb beneficis i afrontar les pèrdues que acumulaven un total de 160 milions degut els fracassos esportius i el límit d'aforament per la pandèmia. Si ho haguessin fet després del 30 de juny, el club blaugrana hauria incomplert les obligacions amb els creditors amb què té un deute de més de 600 milions. El FC Barcelona va poder quadrar els comptes del curs 2021/22 després de les pèrdues de 450 milions de la temporada anterior.

Laporta i les seves palanques / @EP

L'última palanca de Laporta és traspassar el 15% restant, però Sixth Street necessita el permís del banc nord-americà Goldman Sachs que serà qui financiï la transacció. El fons de capital risc ja s'ha posat en contacte amb JP Morgan i Bank of America per rebre un préstec de 300 milions.

Amb els 530 milions totals de Sixth Street, Joan Laporta espera poder inscriure els nous fitxatges : Lewandowski, Raphinha, Christensen o Kessie. El president espera poder aconseguir-ho abans del 14 d'agost que començarà la temporada 2022-2023. Per això haurà de tenir l'autorització el president de LaLiga Javier Tebas , que ha mantingut diversos polsos amb el màxim mandatari culer.