Ansu Fati, Pedri i altres jugadors de la plantilla no es van perdre la festa. Foto: FCB

L'exclusiu The Four Seasons Hotel al Surf Club de Miami va ser l'escenari de la festa que el Barça , juntament amb Spotify, va fer per acomiadar-se d'aquesta ciutat de Florida. El president blaugrana, Joan Laporta, membres de la platja, com Pedri, Ansu Fati, Gerard Piqué i Ronald Araujo (entre altres), l'exjugador Thierry Henry , el cantant colombià Feid, el raper nord-americà Pusha T. Abans i el CBFO de Spotify Alex Norstrom, van ser alguns dels assistents.

La celebració, que també va servir per celebrar l'acord que el club i l'empresa sueca van signar fa uns mesos, és un dels darrers actes del club a Miami. L'expedició blaugrana tornarà a enfilar-se un avió per anar a la capital mundial del Joc, Las Vegas, on diumenge a la matinada 24 jugaran el primer Clàssic del curs 2022-23 contra el Real Madrid . Serà el segon partit de la gira i el tercer de la pretemporada. Fins ara, els de Xavi Hernández han empatat contra l'Olot i han guanyat contra l'Inter de Miami.