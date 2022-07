Després d'acabar la seva segona etapa al FC Barcelona , Dani Alves ha fitxat pel Pumas de Mèxic i per tant tornarà a la que ha estat casa seva. El futbolista de 39 anys trepitjarà la gespa del Camp Nou però en condició de visitant i s'haurà d'enfrontar als que fa poc van ser els seus companys.

El lateral carioca ja no obeirà les ordres del seu bon amic i entrenador del Barça, Xavi Hernández , al Trofeu Joan Gamper , que es disputarà el 7 d'agost a les 20.00.

Alves tornarà a casa / Foto extreta de l'Instagram @danialves

Després d'una sortida una mica polèmica del club blaugrana, Alves va fer unes declaracions on criticava la gestió esportiva i la manera de procedir des del club respecte a la seva sortida. El brasiler ha estat una institució a l'entitat culer i es va sentir ferit per la forma en què va concloure el seu retorn a la ciutat comtal. Després de sortir, s'ha especulat molt amb el destí del jugador, però el Pumas ja va fer oficial el seu fitxatge fins al 2023 a través de les xarxes socials. Per tant, Dani Alves jugarà a la Lliga MX igual que ho van fer grans estrelles com Ronaldinho , Eusebio i Bebeto .

Alves ja se sent mexicà / Foto extreta de l'Instagram @danialves

La carrera del futbolista amb més títols està sent molt longeva, de fet ja ha vestit la samarreta de sis equips (Badia, Sevilla, PSG, Juventus, Sao Paulo i Barça) i la mexicana serà la setena. Dani Alves busca posar-se a punt per disputar el Mundial de Qatar amb la canarinha i així aconseguir l'únic trofeu que li falta al palmarès.