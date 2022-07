El clàssic va tenir color blaugrana / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_es

El Barça i el Reial Madrid tornaven a portar un Clàssic més enllà de les nostres fronteres. És habitual que molts clubs facin gires de pretemporada per ingressar grans sumes de diners. Tots dos conjunts ja s'havien vist les cares una altra vegada abans de començar la temporada. Encara que aquesta vegada, el partit més espectacular del món es va disputar a la ciutat del joc, a l'Allegiant Stadium de Las Vegas . És cert que el matx era amistós , però el morbo estava servit per la rivalitat que hi ha entre els dos equips. Mai un xoc entre els dos millors clubs del globus és un simple amistós; tots dos equips provaven els seus fitxatges des de l'inici amb la grada nord-americana plena fins a la bandera i dividida en els colors de les samarretes.

El Reial Madrid jugava el seu primer matx de la pretemporada i Carlo Ancelotti va apostar per Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Àlaba, Valverde, Camavinga, Txuameni, Rodrygo, Hazard i Vinicius Jr a l'onze titular.

Alineació Reial Madrid / Foto extreta del Twitter @realmadrid

Per la seva banda, el FC Barcelona disputava el tercer enfrontament de la seva pretemporada després d'empatar davant la Unió Esportiva Olot (1-1) i golejar l'Inter de Miami (6-0). Xavi Hernández alineava Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Ansu Fati, Lewandowski i Raphinha .

Els onze del FC Barcelona / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

Tots dos entrenadors van posar un central al lloc de lateral; Rüdiger es col·locava al flanc esquerre i Ronald Araujo ocupava la banda dreta.

Araujo va assecar Vinicius / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

Els primers deu minuts van ser de tempteig, encara que de gran intensitat i també de moltes impresicions en l'elaboració del joc. El FC Barcelona feia una pressió alta a la sortida de pilota del conjunt merengue sense deixar avançar el Reial Madrid. Els blancs defensaven a prop de l'àrea i ajuntant les línies per tapar els espais a la circulació de pilota blaugrana. Els culers mantenien la possessió i els pupils de Carlo Ancelotti esperaven per sortir al contraatac.

El primer xut del partit va ser als 10 minuts i executat pel flamant fitxatge del Barça. Robert Lewandowski posava a prova el porter belga i aquest va aturar el llançament. La plantilla madrilenya abusava de les passades en llarg a través de David Alaba per buscar la velocitat dels seus extrems, però els futbolistes de Xavi Hernández els neutralitzaven fàcilment.

La primera gran ocasió manifesta del partit va ser al minut 18 per al Reial Madrid; Fede Valverde va enviar un xut molt potent a la creueta des de més enllà de la frontal de l'àrea. Tot i que només un minut després, Ansu Fati perdonava una oportunitat clara després d'un error greu d'Eduardo Camavinga dins l'àrea.

Al minut 26 i des d'una posició poc usual per a Antonio Rüdiger, el central alemany s'internava pel carril esquerre, però el seu tir marxava molt desviat. Només un minut després Militao regalava l'esfèric a Raphinha , que establia el 0-1 a l'electrònic. L?extrem brasiler marcava un golàs des de la frontal després d?un xut amb l?esquerra que es colava per l?escaire fent inútil l?estirada de Thibaut Courtois. El Barça era amo i senyor del partit davant un Reial Madrid que es defensava com podia. Va estar a punt l'ariet polonès de posar el segon del seu equip passada la primera mitja hora.

El central danès dels blaugranes, Christensen veia la primera targeta groga del xoc al minut 34. Les ordres del tècnic català eren clares; aturar els contraatacs amb una falta tàctica per impedir que els blancs sortissin en transició. Els últims 5 minuts de la primera part el Reial Madrid va tenir dos acostaments a l'àrea de Ter Stegen . Però el més destacable, alhora que trist, és que molts jugadors es van veure embolicats en una tangana després d?una falta del Barça. Després d'un minut d'afegit, arribava al descans amb el 0-1 a favor del FC Barcelona.

Rivalitat i esportivitat / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

A la segona part, Xavi va introduir Frenkie De Jong, Kessié, Ousmane Dembélé, Balde i Aubameyang perquè descansessin Christensen, Jordi Alba , Gavi , Lewandowski i Ansu Fati. Mentre que l'entrenador italià del Reial Madrid va donar entrada a Kroos, Modric, Asensio, Nacho, Casemiro i Mendy substituint Àlaba, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Camavinga i Hazard. Tot i els canvis, la tònica de la trobada seria la mateixa de la primera part; el Barça dominava la pilota i els blancs es defensaven esperant atacar després de pèrdua.

Marco Asensio fallava una ocasió clara per empatar el partit abans de l'hora de matx quan només havia d'empènyer la pilota a la xarxa però el cuir va marxar fregant el pal. Tot seguit, tots dos equips feien més substitucions; el FC Barcelona introduïa Dest, Nico, Memphis, Sergi Roberto, Iñaki Peña i Gerard Piqué per Eric Garcia , Ter Stegen, Sergio Busquets , Pedri, Raphinha i Araujo. Carletto només va canviar Militao per donar entrada a Jesús Vallejo. La intensitat del duel va baixar notablement al segon temps a causa del gran nombre de substitucions i en tractar-se d'un partit amistós.

Raphinha elegit el MVP del partit / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

El Reial Madrid seguia movent la banqueta i als 70 minuts Odriozola, Mariano i Ceballos s'incorporaven al terreny de joc per donar sortida a Lucas Vázquez, Rodrygo i Vinicius Jr. Tot i així va ser Kessié, nou migcampista blaugrana, que tindria una oportunitat clara per augmentar la distància al marcador. Tot i això, el porter merenga aturava el llançament sense dificultats. El conjunt blanc no es rendia i buscava igualar el partit mitjançant la possessió de la pilota, però aconseguien percudir entre la defensa culer.

Quan faltaven cinc minuts per acabar el clàssic, Ousmane Dembélé va tenir la sentència, però l'arquer de Bèlgica tornava a salvar el seu equip. El mateix extrem francès, tan sols dos minuts després va tornar a topar amb Thibaut Courtois, el qual va parar un xut creuat i ras amb la mà. Mariano Díaz va fallar l'última del Reial Madrid en rematar de cap, però molt desviat. El Barça encara tindria temps de buscar el segon i Dest va fer que el mur belga s'emprés a fons. L'àrbitre posava el punt final al Clàssic de Las Vegas que no va ser un espectacle, però ens va servir per matar el cuquet abans de la temporada.