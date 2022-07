El 4x100 femení aconsegueix un històric cinquè lloc en el Mundial amb un nou rècord d'Espanya | @ep

El 4x100 femení, format per Sonia Molina Prats, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla i Maribel Pérez, ha acabat en cinquè lloc en la final del Mundial d'Eugene, a Oregon (Estats Units), amb la qual cosa ha batut de nou el rècord d'Espanya amb un temps de 42.58.

El quartet espanyol, que dissabte va batre el rècord d'Espanya i es va classificar per a la final del campionat per primera vegada, en la final de diumenge ha tornat a millorar la seva plusmarca espanyola per aconseguir aquesta cinquena plaça, el segon millor equip europeu en la prova.

Sonia Molina Prats, Jaël Sakura Bestué, Paula Sevilla i Maribel Pérez s'han tornat a superar a si mateixes a Hayward Field, fita amb la qual s'han imposat a tres potències continentals com Gran Bretanya, Suïssa i Itàlia, les vigents campiones, quartes i setenes d'Europa. En la final, els Estats Units s'han imposat a la totpedorosa Jamaica, amb el podi al complet dels 100 metres. Les locals han aconseguit un crono de 41.14 respecte al 41.18 de les antillanes.

L'ordre de rellevistes no ha canviat respecte a les eliminatòries. Sonia Molina Prats ha sortit des de tacs i ha marcat un parcial d'11.86 en corba amb el qual Espanya s'ha col·locat en vuitena posició. L'acceleració de Jaël Sakura Bestué en contrarrecta, amb un parcial de 10.24 (el cinquè més ràpid), no ha estat suficient per escalar posicions; però tot canviaria amb una transició perfecta de Paula Sevilla. La solanera ha corregut la corba en 10.42 (la quarta més veloç) i ha entregat el testimoni a Maribel Pérez en sisena posició, tot i que molt a prop d'Itàlia, que anava setena.

Ha estat en aquesta recta definitiva on la capitana espanyola s'ha fet gegant. Escortada a la dreta per la jamaicana Shericka Jackson, campiona mundial de 200 i subcampiona de 100, i a l'esquerra per la nord-americana Twanisha Terry, Pérez no ha sucumbit a la pressió i ha mostrat la seva millor versió. Ha corregut els metres finals en 10.06 per creuar la meta en una històrica cinquena plaça.

Amb aquest cinquè lloc, Espanya suma vuit llocs de finalista en el Mundial, incloent-hi les dues medalles de bronze d'Asier Martínez en 110 tanques i Mohamed Katir en 1.500. La plusmarca de 42.58 fa un total de 112 rècords d'Espanya batuts el 2022, dels quals 38 han estat en categoria absoluta, 23 dels quals aconseguits per dones.

A més, dissabte al matí a Oregon, Fátima Diame ha disputat la classificació de la longitud femenina, i s'ha quedat fora de la final, ja que ha acabat en 16a posició de la general i novena del seu grup. L'atleta valenciana ha fet fins a 6.54 metres en la primera ronda. No obstant això, ha pagat els dos nuls que ha fet en el segon i tercer intent i ha acabat perdent llocs al final.