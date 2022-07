Les amfitriones / Foto extreta del Twitter @eurosoftball22

Ja està en marxa el Campionat d'Europa de Softbol i per primer cop es disputarà a Espanya . Concretament a Catalunya on Gavà, Barcelona, Viladecans i Sant Boi són les seus oficials.

Una mostra de la importància de l'esdeveniment és que al camp de Can Torelló (Gavà) s'han realitzat diferents obres per millorar el terreny de joc i instal·lacions. S?han invertit 40.000 euros gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona. Gemma Badía , alcaldessa de Gavà , creu que aquesta competició servirà per promocionar l'esport femení d'alt nivell a la ciutat.

Millores a Can Torelló / Foto extreta de la pàgina web de l' Ajuntament de Gavà

La 23a edició de la competició es jugarà des del 24 fins al 30 de juliol en la qual participaran les 21 millors seleccions d'Europa . L'organització està formada per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, la Federació Espanyola de Beisbol i Softbol, el Consell Català d'Esport, la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels ajuntaments de les seus.

Equips participants / Foto extreta del Twitter @eurosoftball22

La plantilla espanyola s'ha estat preparant per a la cita en una concentració a Castelldefels i ja va disputar el partit inaugural del torneig com a amfitriona davant Israel , però va caure per 1 a 7 a l' Estadi Municipal Antonio Hervás de Sant Boi de Llobregat . L' alcaldessa de Sant Boi , Lluïsa Moret i la consellera d'igualtat, Tània Verge , van realitzar el servei d'honor .

Tot i la derrota, encara hauran de disputar 4 partits més a la fase de grups. Espanya es troba al grup D al costat de Dinamarca, Finlàndia, Israel, Malta i Eslovàquia.

Grup A : Bèlgica, Croàcia, Grècia, Itàlia, Polònia

Grup B : Àustria, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Suïssa

Grup C : República Txeca, França, Regne Unit, Turquia, Ucraïna

Grup D : Dinamarca, Finlàndia, Israel, Malta, Eslovàquia, Espanya.

De moment el combinat nacional evita enfrontar-se a Itàlia que suma 12 campionats i va vèncer el 2019 i el 2021. Tampoc es veurà les cares davant els Països Baixos que acumula 10 trofeus, l'últim el 2017 i van ser subcampiones l'any passat. Regne Unit i la República Txeca (bronze de la passada edició) també estan entre les favorites.

Les jugadores de la Selecció Espanyola / Foto extreta del Twitter @eurosoftball22

La Selecció compta amb set jugadores catalanes , de fet, a Catalunya és on més es practica el softbol en àmbit nacional . De les 17 jugadores, set són catalanes i del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi : Anna Sobrino, Alba López, Carla Segura, Raquel Moncho, Roser Jonàs, Raquel Fernández i Beatriz Alonso i fins i tot l'entrenador, Xavier Civit .