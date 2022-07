Els campions aixecant la copa / Foto extreta del Twitter @RFEGimnàstica

El Navarra Arena va ser el lloc on es va disputar el Campionat d'Espanya de gimnàstica artística . Pamplona va ser testimoni de com Alba Petisco continua acumulant triomfs al seu palmarès. La gimnasta olímpica del CGE Les Moreres d' Esplugues es va penjar l' or després de dominar les proves de salt, paral·leles i empatar amb Laura Casabuena a la barra, de fet, Casabuena va superar l'esportista de Sant Joan Despí a terra. L'esportista catalana va aconseguir 51.600 punts per alçar-se amb el segon títol nacional absolut ja que també ho va aconseguir el 2020. Laura Casabuena (50.900) i la catalana Lorena Medina (50.750) van tancar el podi al costat de la gran campiona Alba Petisco.

Classificació general femenina / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica

Gràcies a l'actuació d'Alba Petisco i també de Paula Raya (5a), el CGE Les Moreres aconseguia ser el millor equip femení d'Espanya .

Equips femenins / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica

Joel Plata aconseguia el seu primer Campionat d'Espanya absolut amb una puntuació de 82.767 batent el vencedor de l'any passat Nicolau Mir (82.200) i el també català Thierno Diallo (79.366) el qual va fer la millor nota en paral·leles amb 14.800 punts, però no en va tenir prou per superar el gimnasta de Viladecans i representant del CG Sant Boi.

Classificació general masculina / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Gimnàstica

El CG Sant Boi, equip de Joel, també quedava en primera posició de la classificació per equips masculins.

Equips masc

A més de ser grans esportistes, van demostrar ser propers amb els aficionats i per això. Els vencedors del nivell 10 també van ser un 10 quan van decidir signar autògrafs els seus fans amb la resta d'integrants espanyols.