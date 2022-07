Tornarem a veure celebracions així al Camp Nou? Foto: FCB

"Crec, espero i desitjo que el capítol Messi encara no ha acabat al Barça i és la nostra responsabilitat aconseguir que aquest capítol, que encara n0 s'ha tancat, tingui un final molt més esplendorós del que va ser". Així es pronunciava fa uns dies el president blaugrana, Joan Laporta, en una entrevista amb ESPN. El mandatari barcelonista va dir que se sent "en deute" amb l'argentí. "Com a president del Barça vaig fer el que havia de fer, però moralment sento que tinc un deute amb ell", va afegir.

Les declaracions de Joan Laporta han estat seguides per una informació del diari Sport, que en la seva portada del 25 de juliol assegura que Xavi Hernández també és partidari de la tornada de l'actual 30 del PSG.

El de Rosario té contracte amb el conjunt francès fins a finals de la temporada 2022-23. El seu futur després de complir aquesta vinculació amb els parisencs s'havia situat a l'MLS (de fet l'Inter Miami, hauria plantejat la possibilitat de reunir-lo de nou amb el seu amic Luis Suárez), però l'interès de dues persones amb qui Messi sempre ha tingut una gran relació pot fer que canviïn els plans.

Hi haurà, doncs, una segona part de l'argentí al Camp Nou?