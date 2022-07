Mireia Belmonte es torna a imposar en una prova del Campionat d'Espanya després de tres anys. La nedadora catalana va quedar en primera posició al CIX Campionat d'Espanya Absolut d'Estiu P50 “OPEN” – ASTRALPOOL disputat a Sabadell. L'esportista de Badalona es va imposar als 200 estils.

Mireia Belmonte ha tornat / @EP

Per això va haver de batre la campiona d'Europa júnior del 400 metres i que va aconseguir el bronze en aquesta prova, Emma Carrasco del CN Sant Andreu. A més d'Emma, també buscava la seva oportunitat la local Catalina Corró del CN Sabadell, la qual volia acomiadar-se de la natació en gran davant la seva afició.

Tot i això, Mireia va vèncer amb un temps de 2:17.28 a les sèries, però després va rebaixar tres segons a la final (2:14.77) per quedar per davant d'Emma Carrasco (2:15.74) i Laura Cabanes (2:17.06) que tancava el podi.

Classificació 200 metres estils / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Natació

Belmonte tornava a proclamar-se campiona nacional després de fer-ho per primera vegada a l'Open de Primavera del 2019, on també va ser la seva última vegada i va arrasar: ors en 400, 800 i 1500 lliures, 200 papallona i 200 i 400 estils. És cert que segueix lluny de les millors marques personals, però vol seguir buscant el seu millor nivell. Per això ha treballat amb Olaf Wildeboer al CAR de Sant Cugat.