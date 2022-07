Després d'especular molt sobre el futur de l'astre portuguès, Cristiano Ronaldo finalment s'ha deixat veure per Mánchester. L'ariet estava aïllat a Portugal de tots els rumors i aliè a tot el soroll entorn d'una hipotètica sortida del club anglès. Però les dues parts necessiten posar fi a un dels culebrons de l'estiu i per això Ronaldo es reunirà amb Ten Hag i la Directiva dels red devils.

Cristiano Ronaldo ha volat a Mánchester / Foto extreta del Twitter @FabrizioRomano

El Manchester United ha tornat de la gira per Austràlia i Tailàndia, per la qual cosa s'espera que Cristiano s'incorpori a la pretemporada amb la resta del grup mentre s'aclareix el futur. Sembla que el desig del davanter continua sent deixar l'entitat britànica, però l'entrenador holandès intentarà convèncer Cristiano perquè s'uneixi al projecte del nou tècnic.

L'arribada de Cristiano i Jorge Mendes / Foto extreta del Twitter @SkySportsPL

Tot i això, el màxim golejador de la Champions League no vol deixar de disputar el seu torneig fetitxe i per això, a través del seu agent Jorge Mendes , segueix buscant el millor destí possible i que jugui en la millor competició del món a nivell de clubs . Cristiano Ronaldo ha estat relacionat amb el Bayern Munic, Chelsea, PSG perquè pocs equips poden fer front al salari que cobra el futbolista. Tot i això, aquest mateix motiu fa dubtar els grans clubs europeus tenint en compte l'edat del de Madeira. Per això, últimament ha sonat amb força la possibilitat del seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid , malgrat el passat al Reial Madrid.

El que sí que és clar, és que Cristiano Ronaldo té un gran afecte cap al club que el va veure créixer i on va emergir com a estrella professional. No té intenció de provocar un conflicte amb el Manchester United i per això entrarà a la dinàmica de la resta de jugadors fins que se solucioni la seva situació i les dues parts quedin satisfetes.