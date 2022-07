Després d'aconseguir les dues victòries en els primers partits de pretemporada de la gira nord-americana, a Miami contra l'Inter de Miami (0-6) ia Las Vegas contra el Reial Madrid (0-1), el Barça va empatar (2-2 ) el tercer a Dallas , el penúltim en aquesta gira americana. El seu rival va ser la Juventus de Torí a l'estadi Cotton Bowl , que compta amb més de 90.000 localitats de capacitat. El FC Barcelona va jugar amb la que serà la segona equipació la temporada següent; la samarreta daurada en homenatge als 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 i que ja va lluir a Olot.

Xavi Hernández no va poder comptar amb Pedri ni Ronald Araujo que no van entrar a la llista per descans, ni Ferran Torres que segueix recuperant-se de la seva ferida al peu. El míster català va sortir amb Ter Stegen, Sergio Busquets, Ousman Dembélé, Robert Lewandowski, Nico, Christensen, Aubameyang, Jordi Alba, Kessie, Sergi Roberto i Eric García.

11

Per la seva banda, Massimiliano Allegri va alinear Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Àlex Sandro, Rovella, Locatelli, Zakaria, Quadrat, Kean i Di Maria.

Juve

La voracitat i la confiança del nou FC Barcelona es van veure reflectides als dos minuts de joc; Ousmane Dembélé ja va realitzar el primer xut de la trobada, encara que se'n va anar lluny de la potèria italiana. L'entrenador culer ha implantat la pressió alta com una de les senyes d'identitat i ha provocat la pèrdua del rival i buscant l'atac ràpid. Gràcies a això, el punta polonès provava fortuna als sis minuts, però el seu xut se n'anava per sobre del travesser.

Als 10 minuts l'equip torinès trepitjava per primera vegada l'àrea de Ter Stegen , però Di María no va poder trobar situació de tir. Només un minut més tard, Aubameyang , gairebé obre el marcador després d'un potent xut que va marxar fregant el pal. El partit va començar amb un ritme frenètic i, una altra vegada, l'extrem dret argentí Angel Di María tornava a crear perill fent intervenir el porter alemany. Precisament, l'exfutbolista del PSG va estar a punt de marcar el primer passat el quart d'hora de partit però, després d'una gran jugada personal en conducció, no va aconseguir rematar una passada de Cuadrado dins de l'àrea.

La Juve començava a créixer al matx dominant la possessió, sent precisa a les passades i al camp blaugrana a partir dels 20 minuts. Di María era el millor dels seus alternant la banda dreta i la posició de mitjapunta darrere de Moise Kean. De fet, al minut 28, tots dos jugadors van combinar en zona de perill, però el davanter italià no va poder connectar el llançament. A la mitja hora, tots dos equips van realitzar una pausa d'hidratació a causa de les altes temperatures a Texas . Durant aquesta aturada, Sergi Roberto es va veure obligat a abandonar el camp lesionat per donar entrada a Sergiño Dest al lateral dret.

Tres minuts més tard, Ousmane Dembélé obria l'electrònic amb un golàs de jugada individual deixant enrere tots els defensors que intentaven aturar-lo. El "mosquit" va regatejar fins que va finalitzar amb un xut fort i creuat amb la dreta davant el qual res no va poder fer Szczesny.

La "vecchia signora" va reaccionar ràpid i Kean al minut 38 empatava gràcies a una combinació entre Di María, Cuadrado i l'ariet ex del PSG. Però Dembélé volia ser l'estrella del partit i tornava a marcar un altre golàs desfent-se de la defensa "bianconera" i definint amb l'esquerra el pal llarg.

Zakaria va tornar a buscar l'empat ràpid, però el seu tret va marxar molt desviat per sobre de l'arc culer. Ousmane seguia en mode crac i li va posar una exquisida assistència a Kessie , que arribava des de segona línia i va estar a punt d'augmentar la distància al marcador. Després de dos minuts de perllongament, finalitzava una gran primera part amb 2-1 favorable al FC Barcelona.

Com passa en gairebé tots els partits de pretemporada, el descans va implicar un carrusel de canvis. El Barça va introduir Iñaki Peña, Ansu Fati, Miralem Pjanic, Frenkie De Jong, Raphinha i Gavi per Ter Stegen, Aubameyang, Busquets, Eric , Dembélé i Nico . El nou extrem brasiler Raphinha va voler emular el seu gol al Reial Madrid en la primera intervenció, però el porter suplent de la Juventus, Mattia Perín, va aclarir el copejament. Al minut 52, una altra vegada Moise Kean posava el 2-2 després d'una jugada combinativa que el davanter italià va empènyer a plaer.

Dembélé va ser el MVP del partit / Foto extreta del Twitter del club @FCBarcelona_ca

El conjunt italià va començar millor al segon temps i seguia a la recerca de la victòria. Cuadrado obligava Iñaki Peña a enviar la pilota a córner després d'un xut potent de l'extrem colombià al minut 55. Tan sols dos minuts més tard, Robert Lewandowski gairebé aconsegueix el tercer per al FC Barcelona, però la seva rematada de cap se'n va anar per sobre de la porteria. A l'hora de trobada, Xavi Hernández va fer més canvis perquè entressin Pablo Torre, Memphis Depay, Alejandro Balde i Gerard Piqué i descansessin Kessie, Lewandowski, Jordi Alba i Christensen .

Al minut 68, el Barça va estavellar dues pilotes al travesser; primer Raphinha després d'un magistral llançament de falta directa i després Ansu Fati en un xut amb efecte. Només un minut més tard, Gavi ho va intentar després d'una jugada individual, però li van fallar les forces a l'hora de finalitzar i el porter italià va parar sense problemes.

Al minut 75, el bosnià Pjanic va poder materialitzar un lliure directe, però la pilota no va baixar prou tot i superar la barrera. Immediatament després es va fer la segona pausa d'hidratació, la qual el tècnic de Terrassa va aprofitar per executar més relleus: Collado, Abde i Casadó van entrar i van sortir del terreny de joc Raphinha, Ansu Fati i Pjanic. Quan faltaven menys de 5 minuts per al final, Pablo Torre assistia perquè Gavi rematés davant de la porteria, però Perín salvava el Juventus i ho tornaria a fer en una altra clara de Memphis el 91.

Abde manava fora l'última del partit i després de dos minuts de descompte, va finalitzar el xoc amb empat a 2. El Barça segueix sense perdre a la pretemporada, donant bones sensacions de joc, mostrant molta pegada, amb un fons d'armari envejable a la plantilla i competint al màxim davant els grans equips europeus com el Reial Madrid i el Juventus. Després de disputar aquest partit, l'equip es desplaçarà a Nova York, on jugarà l'últim partit d'aquesta gira nord-americana abans de tornar a Barcelona. Serà al Red Bull Arena, davant dels New York Red Bulls, la matinada del proper dissabte a diumenge a la 1:00 h.