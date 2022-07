Neymar, en el fitxatge pel Barça, amb Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i Andoni Zubizarreta / Europa Press



El davanter brasiler del París Saint Germain, Neymar Jr., haurà de comparèixer en un judici oral a l'Audiència Provincial de Barcelona, que començarà el proper 17 d'octubre i conclourà el 31 d'aquell mateix mes, per presumpta corrupció i estafa al contracte que va acabar amb el fitxatge pel FC Barcelona.



Al judici es determinarà si, com esgrimeixen les acusacions -la companyia brasilera DIS, la Federació d'Associacions d'Esportistes Professionals del Brasil (FAAP) i la Fiscalia Espanyola-, es van cometre delictes de corrupció entre particulars i estafa per contracte simulat a les operacions que, entre el 2011 i el 2013, van acabar amb el traspàs de Neymar al FC Barcelona.



Fins aquell moment, DIS era posseïdora del 40% dels drets econòmics de Neymar, després de l'acord que va arribar amb l'actual futbolista del PSG el 2009, pagant-li l'equivalent a dos milions d'euros.

En aquest procés, la FAAP també considera que els seus drets, establerts amb finalitats socials i consistents en un percentatge dels drets de traspàs, van ser igualment vulnerats pels acusats.

La Fiscalia demana dos anys de presó i deu milions d'euros de multa per a Neymar Jr.; cinc anys de presó per a Sandro Rosell; dos anys de presó per al pare del jugador brasiler i un per a la seva mare , ja que se'ls acusa de ser presumptes autors de delictes de corrupció als negocis; i una multa d'1,4 milions d'euros per a l'empresa familiar N&N -una societat de la família de Neymar . A Josep Maria Bartomeu, vicepresident en les dates dels suposats delictes, DIS demana per a ell cinc anys de presó.

També seran jutjades per la seva participació en el cas tres persones jurídiques: el Futbol Club Barcelona, el Santos i N&N Consultoria Esportiva.