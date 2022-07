El FC Barcelona ha comunicat que Javier Saviola torna al club com a segon entrenador per ajudar Óscar López al Juvenil A durant la temporada 2022/23. De fet, l'exfutbolista argentí ja s'ha integrat a la pretemporada de l'equip, que està concentrat a la Vall d'En Bas. El "conill" espera que els seus jugadors repeteixin el títol de Lliga a la Divisió d'Honor i la Copa de Campions que van aconseguir la temporada passada.

Saviola com a tècnic / Foto extreta del Twitter del club @FCBmasia

Saviola afrontarà la seva tercera etapa com a culer després de jugar al primer equip entre els anys 2001 i 2004 i més tard a la temporada 2006/07.

Xavi i Saviola com a jugadors / Foto extreta de la pàgina web del FC Barcelona

Resulta molt habitual que els grans clubs europeus apostin per exjugadors professionals que hagin deixat empremta al club. De fet, després del retorn de Xavi Hernández la temporada passada substituint el golejador a Wembley 92, Ronald Koeman , el Barça va fitxar aquest mateix estiu Rafa Márquez per al filial del club. L'exfutbolista mexicà va ser tota una institució i també va tornar a la que va ser casa seva tal com va informar Catalunyapress .