Després de plantejar-se la possibilitat de competir en longitud i en heptatló, Maria Vicente s'ha decantat finalment per una; l' heptatló . L'atleta catalana participarà a partir del 15 d'agost al Campionat d'Europa que se celebrarà a Munic . L'esportista de l' Hospitalet tornarà després de la lesió a una competició internacional després d'haver disputat el Mundial indoor de Belgrad.

Maria a Anoeta / Foto extreta de l'Instagram @mariiaviicente

Maria tenia bones sensacions per inscriure's en longitud després d'haver aconseguit una distància de 6,80 fa uns dies a Anoeta (Guipúscoa). A més, Vicente pujava a les xarxes la seva satisfacció després de proclamar-se com a ampiona d'Espanya sub 23 en longitud , vencent amb una distància de 6,27. Tot i això, després de parlar-ho amb el seu entrenador Ramón Cid , han decidit no fer totes dues ja que els horaris no ho permetien. Vicente es va lesionar al recte anterior i ha competit molt poc després de lesionar-se en longitud a Madrid.

Campiona d'Espanya sub-23 / Foto extreta de l'Instagram @mariiaviicente

Cal recordar que l'atleta va arrencar el 2022 en un gran estat de forma ( va batre el rècord d'Espanya de pentatló ) que es va veure interromput per una lesió que es va produir precisament a la longitud de la reunió de Madrid. Aquesta lesió li va impedir acudir al Mundial de Belgrad i ara té posat el seu principal objectiu als propers Europeus de Munic.