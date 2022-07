La Unió de Federacions Esportives de Catalunya presenta el primer International

Women in Sports Congress 2022 que se celebrarà a les instal·lacions del FC Barcelona els propers 15 i 16 de setembre. Aquest esdeveniment sorgeix amb la intenció de suprimir la bretxa de gènere a l'esport i fer que la pràctica sigui possible per a tothom . Va dirigit a tots els

professionals d'entitats, administracions i empreses relacionades amb el sector

esportiu interessades a promoure l'esport femení .

Cartell de l´esdeveniment / Foto cedida per La Unió de Federacions Esportives de Catalunya

A més, pretén donar a conèixer la presència femenina ja no només d'esportistes, sinó també de les dones que desenvolupen un paper de direcció, lideratge, comunicació i organització en entitats. Amb això vol que la gent sigui conscient dels seus èxits gràcies a l'esforç a través d'una participació paritària i igualitària .

Ona Carbonell serà l'encarregada de donar la benvinguda a l'IWISC com a ambaixadora d'un Congrés pioner a l'esport internacional femení. A més de la nedadora catalana, també hi participaran diverses esportistes d'elit i de renom tant nacional com internacional. Durant l'esdeveniment podreu compartir les vostres vivències viscudes en competicions com la FIFA, AFE, FIFA, AFE, PFA, FIFPRO, EUROLEAGUE...en taules rodones per debatre.

Ona Carbonell com a ambaixadora de luxe / @EP

Posteriorment s'exposaran diverses iniciatives que ja estan en marxa en esports com l'handbol, el futbol o el bàsquet. És el cas dels projectes ORGULLOSA de la Federació Catalana de Futbol, ​​PIDACANVI de la FCBQ o el Pla d'Igualtat de la Federació Catalana d'Handbol.