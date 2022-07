Catalunya press vettel



El pilot alemany Sebastian Vettel (Aston Martin), tetracampió del món de Fórmula 1, va anunciar aquest dijous que es retirarà de la competició en acabar la temporada 2022 per centrar-se "en altres interessos", principalment la família.

"Sóc aquí per anunciar la meva retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. A més de córrer, he creat una família, i m'encanta estar amb ells. Tinc altres interessos fora de la Fórmula 1. La meva passió per córrer i la Fórmula 1 necessita molt de temps fora d'ells i molta energia. Viure la meva passió de la manera com ho faig i de la manera com crec ja no és compatible amb ser un bon pare i marit" , va explicar Vettel.

MÉS INFORMACIÓ Impactant accident de Zhou al GP de Gran Bretanya de Fórmula 1

L'alemany ha pujat al podi en 122 ocasions fins ara, aconseguint 53 victòries, moltes de les quals li van servir per guanyar quatre títols mundials (2010, 2011, 2012 i 2013), tots ells al volant de Red Bull, on va estar del 2009 al 2014.



La seva última victòria va ser al Gran Premi de Singapur del 2019 amb Ferrari, escuderia que va defensar entre el 2015 i el 2020, i el seu darrer calaix, el seu segon lloc a Azeirbayan l'any passat amb Aston Martin, el seu equip des del 2021. També va pilotar als seus inicis per a Sauber i Toro Rosso.



"L'energia que necessita ser un amb el cotxe i l'equip, perseguir la perfecció, necessita concentració i compromís. Les meves metes han canviat de guanyar carreres i lluitar per campionats a veure créixer els meus fills" , ha declarat.

El de Heppenhemi va confessar que estima la F-1. "Ha estat una part central de la meva vida des que tinc memòria, però tan important com la meva vida dins de la pista és la meva vida lluny d'ella. Ser pilot mai ha estat la meva única identitat, crec molt en la identitat de cadascú, a qui som i com tractem els altres, més que en el que fem”, va assenyalar el pilot d'Aston Martin.



El tetracampió del món, que va debutar a la Fórmula 1 el 2007, es retira després de 16 temporades a l'elit. Ara vol estar amb els seus fills, a qui veu com "el futur", encara que creu que la seva millor carrera "està per arribar". "Vull ensenyar-los els meus valors, aixecar-los quan caiguin, escoltar-los quan em necessitin, no haver de dir adéu i el més important, aprendre'n i deixar que m'inspirin", ha apuntat.



"Qui sóc? Sóc Sebastian, pare de tres fills i marit d'una dona meravellosa. Sóc curiós i em fascino fàcilment amb la gent amb passió i destresa, estic obsessionat amb la perfecció, sóc tolerant i crec que tots tenim els mateixos drets independentment del nostre aspecte, d'on vinguem o qui estimem", va remarcar l'alemany, que precisament s'estrenava aquest dijous a les xarxes socials.



Per a l'alemany, el futur de la Fórmula 1 “està en bones mans” perquè “la nova generació” ja ha arribat. "Gràcies per deixar-me compartir la pista amb vosaltres, he estimat cada moment", va concloure Vettel, a qui encara li queden per davant deu grans premis.