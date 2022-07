Jules Koundé, nou jugador del Barça / Europa Press

El Barça ha comunicat finalment un principi d‟acord per a la incorporació de Jules Koundé, el central francès de 23 anys provinent del Sevilla. Perquè sigui oficial, només falta que el defensa passi les proves mèdiques satisfactòriament i signi el seu contracte com a nou jugador blaugrana.

Tant el Barça com el Sevilla no han fet públiques les xifres del traspàs, però s'estima que el club blaugrana abonarà uns 50 milions d'euros més 10 en concepte de variables per aconseguir una de les joies del mercat defensiu europeu.

El Barça explica sobre Koundé que destaca “per ser un defensa molt ràpid i expeditiu al tall, i pel seu bon tracte amb la pilota. El central francès, que també pot jugar com a lateral, és molt difícil de superar a l'u contra un i es troba còmode defensant lluny de la seva porteria, ja que confia molt en la seva velocitat per córrer enrere”.

En la seva darrera temporada amb el Sevilla, el jugador va jugar 44 partits, va anotar 3 gols i va aconseguir donar una assistència.