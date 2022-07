Fiscalia ha reclamat multar amb 10 milions d'euros Neymar, a més d'una pena de presó de dos anys/@EP

La Fiscalia ha demanat condemnar el futbolista Neymar a dos anys de presó per presumpta corrupció i estafa al contracte per al seu fitxatge al FC Barcelona, i pel mateix motiu reclama una pena de cinc anys de presó per al llavors president blaugrana, Sandro Rosell.

L'escrit d'acusació, consultat per Europa Press, exposa que Rosell, com a president en aquell moment, va començar les negociacions per fitxar Neymar el 2011, quan jugava al Santos FC i tenia un contracte fins al 2014 amb una clàusula de rescissió de 65 milions.

Rosell i el pare de Neymar, que representava el futbolista, van acordar que el Barça pagaria 40 milions al jugador per assegurar el seu fitxatge el 2014, quan quedés lliure del Santos, i que li anticiparia 10 milions en el moment amb la condició que Neymar devia tornar els diners si incomplia l'acord.

Aquest acord va fer que el 2011 Neymar es comprometés a fitxar pel Barça en el futur , i el fiscal assenyala que això va impedir "que altres clubs participessin lliurement al mercat". L'acord es va tancar amb dos contractes i el Barça li va pagar els 10 milions de bestreta, i els altres 30 se'ls va donar repartits en dos pagaments més: un el 2013 i un altre el 2014.

El fiscal afegeix que, a més d'alterar el mercat de fitxatges, això va perjudicar el fons DIS, que tenia un percentatge dels seus drets econòmics i es va veure privat de la possibilitat que Neymar pogués obtenir una quantitat més gran per al traspàs si hagués entrat al mercat de fitxatges.

SENSE AUTORITZACIÓ DE LA JUNTA



L'escrit del fiscal també recull que Rosell i el llavors vicepresident primer, Josep Maria Bartomeu, van acordar el 2013 anticipar el fitxatge "sense comptar amb l'autorització de la junta directiva", en una decisió que implicava adquirir els drets federatives del davanter.

Arran d'aquest avenç del fitxatge, Rosell va oferir al futbolista un salari més gran a l'acordat , que li va demanar una prima més gran per incorporar-se al Barça un any abans del pactat, però va voler amagar aquest sobrepreu respecte al previst.

Segons el fiscal, també es va concertar amb el Santos FC per pagar-li directament els drets federatius "evitant així abonar al fons DIS el 40% que li corresponia" sobre aquests drets.

MULTA DE 10 MILIONS



En aquest cas, la Fiscalia ha reclamat multar amb 10 milions d'euros tant Rosell com Neymar, a més de les penes de presó de cinc i dos anys respectivament que ha demanat imposar-los. També atribueix al pare del jugador un presumpte delicte de corrupció als negocis, pel qual ha demanat al jutjat condemnar-lo a dos anys de presó de presó ia una multa de 10 milions d'euros.

A la causa també estan acusats un representant del Santos FC, a qui el fiscal reclama tres anys per presumpta estafa, i el FC Barcelona com a persona jurídica. Per al club blaugrana el fiscal reclama una multa de 8,44 milions pels presumptes delictes de corrupció als negocis i d'estafa, i per al club brasiler ha demanat una multa de 7 milions per presumpta estafa.

El fiscal ha demanat arxivar el cas per a l'expresident Bartomeu, perquè, encara que va participar en la signatura d'un dels contractes, no hi ha proves que sabés que la negociació es feia d'esquena al fons DIS i "al marge del reglament de la Fifa".