Alonso fa 41 anys amb un futur incert a la Fórmula 1 | @ep

Fernando Alonso és a Hongria per disputar un nou Gran Premi de Fórmula 1 i ho ha començat d'una manera especial. Aquest divendres és el seu aniversari i fa 41 anys. Ho fa embolicat en un futur més que incert a la gran competició. De moment, ia l'espera de nous moviments, l'asturià no té un lloc garantit a Fórmula 1 la temporada que ve.

Per Alonso , la seva prioritat és continuar a Alpine i així ho va deixar clar aquest dijous a la roda de premsa prèvia al Gran Premi d' Hongria : " l' aturada de l' estiu serà el moment en què me'n sent a parlar i això és a partir de dilluns. Tots els equips que no tenen dos pilots confirmats són una opció. Això sí, la meva prioritat és Alpine, perquè portem desenvolupant aquest projecte per dos anys i som cada vegada més competitius",

També ha volgut tenir unes paraules per a Sebastian Vettel que ha anunciat que es retira de la Fórmula 1 al final d'aquesta temporada, “ El trobarem a faltar després de tants anys i de tantes bones lluites dins de la pista. Tots sabem dels seus campionats, en què jo vaig estar involucrat d'alguna forma. Se'n va un gran campió i un gran oncle, amb grans valors personals, una família encantadora. Probablement la seva família ha influït en la seva decisió i jo li desitjo el millor en el futur".