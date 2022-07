Després d'arribar a un acord amb l' Ajuntament de Gavà , el FC Levante Las Planas començarà a entrenar-se a la Bòbila de Gavà aquest mateix mes per preparar la pretemporada. El club de Sant Joan Despí necessitava un camp que reunís els requisits necessaris de les instal·lacions per competir a Primera Divisió . El Baix Llobregat serà testimoni del retorn de l'equip a la Lliga Iberdrola , la màxima categoria del futbol nacional .

La Bòbila de Gavà / Foto extreta del Twitter @AjuntamentGava

L'acord es farà públic el mes de setembre, però l'entitat de Sant Joan Despí necessitava el terreny de joc per començar a preparar la competició. L'estadi tindrà totes les necessitats de l'equip per a la lliga: gespa natural, grades més grans, àrea tècnica a les banquetes, etc. A més, el conveni entre l'Ajuntament de Gavà i el FC Levante Las Planas inclou una inversió per millorar encara més la Bòbila.

La ciutat de Gavà serà seu del millor futbol femení nacional, cosa que suposa una oportunitat per promocionar l'esport femení, la igualtat i amb això que la ciutat sigui una destinació esportiva i feminista. Tant el Club de Futbol Gavà com el Club d'Atletisme Gavà continuaran disposant de l'estadi al costat de les convidades de Sant Joan Despí.