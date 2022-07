Raúl De Tomás no agafarà l'avió rumb al Regne Unit amb la resta dels seus companys, els quals disputaran aquest dissabte a les 16.00 un partit contra el Brighton. Això aviva la polèmica que porta girant al voltant del jugador pel que fa a una possible sortida del conjunt català. Tot i això, el RCD Espanyol no els ho posarà fàcil al jugador madrileny, el qual ha estat taxat en 70 milions d'euros, és a dir, la seva clàusula de rescissió.

Raúl de Tomás durant la pretemporada / Foto extreta de l'Instagram @rauldetomas17

Tot i això, des del club argumenten que la seva absència es deu haver incorporat deu dies més tard que la resta d'integrants de la plantilla de Diego Martínez. RDT va tornar després de ser convocat amb la selecció per Luis Enrique, pretén seguir amb la seva posada a punt de forma individualitzada i va abandonar la concentració amb permís del seu tècnic, el qual li ha donat dies lliures fins dimarts que ve quan tornarà la resta del equip a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

RDT amb la Selecció / Foto extreta de l'Instagram @rauldetomas17

Els aficionats blanc-i-blaus comencen a impacientar-se i sembla lògic que la seva estrella vulgui canviar d'aires i cercar objectius més ambiciosos a nivell esportiu. De fet, el davanter periquito ha estat relacionat amb grans clubs europeus com el mateix gegant bavarès, el Bayern de Munic. Tot apunta que hi haurà més capítols i incertesa en aquest culebró del mercat de fitxatges.