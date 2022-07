El Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar la seva candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 2030 al Comitè Olímpic Espanyol . Pere Aragonès li va enviar la proposta Pirineus-Barcelona 2030 a Alejandro Blanco , president del COE, amb la intenció de traslladar-li el seu desig que Barcelona sigui seu olímpica de nou després de 38 anys dels disputats el 1992.

La Generalitat veu l'oportunitat de potenciar el territori dels Pirineus i les polítiques de sostenibilitat mitjançant aquest esdeveniment. També es treballaria a tocar de la ciutat aragonesa de Jaca, amb la qual es va arribar a un acord per treballar units. No obstant això, també hauran de rebre el vistiplau per a la candidatura després de fer una consulta al territori, per la qual cosa sembla un camí llarg i dur. De fet, el 2010 ja es va contemplar la mateixa possibilitat, però el projectar no va tenir gran acceptació, però aquesta vegada sí que compta amb un gran suport empresarial

L'anunci de la ciutat escollida es farà a Bombai (Índia) l'any que ve on se sabrà quina seu ha estat l'afortunada.