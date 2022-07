El Barça diu 'adéu' a la gira als Estats Units amb una victòria | FCBarcelona | FCBarcelona

El Barça ha acabat la gira nord-americana i ho ha fet amb una victòria contundent contra el New York Red Bulls (0-2). Els de Xavi Hernández van arrencar el partit sotmesos per la pressió alta del rival que no deixava pensar el porter alemany Ter Stegen a l'hora de sortir jugant. La solució va ser eixamplar el camp amb Dembelé i Raphinha i amb pilotes en llarg del porter Lewandowski o Gavi i De Jong per dins.

Com sol ser habitual, amb el pas dels minuts, el Barça es va fer amo i senyor de la pilota. El ressuscitat Dembelé juntament amb Raphinha , van ser els més incisius en l'atac culer. I en una d'aquestes, una gran passada d' Ousmane Dembelé va poder permetre Lewandowski fer el primer del partit, però el polonès es va adormir i la defensa va rebutjar la pilota. Poc després, una jugada molt elaborada entre Raphinha i Dembelé va permetre al francès fer el primer del partit després de creuar la pilota a la porteria rival.

Ja a la segona part, Xavi va decidir donar descans al renascut Dembelé . Les ocasions es van succeir una darrere l'altra, però ningú encertat fins que Memphis va robar la cartera al porter i al seu marcador per marcar a porta buida. El Barça va acabar el partit, va recollir els bartols i va tornar a casa amb tres victòries i un empat.