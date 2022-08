TOP 10 / Foto extreta de la pàgina web de la UIPM - World Pentathlon

Laura Heredia va acabar novena al Campionat del món de pentatló modern disputat a Alexandria (Egipte). L'esportista de Sant Boi va acabar el top ten mundial d'un dels esports amb més tradició olímpica. A més, Laura aconsegueix el millor resultat de la història nacional a la competició mundial.

Cartell de la competició / Foto extreta de la pàgina web de la UIPM - World Pentathlon

Elena Micheli es proclamava campiona amb 1.416 punts, Michelle Gulyas aconseguia la plata (1.412) i la turca Ilke Ozyuksel tancava el podi amb 1.405. Per part seva, l'esportista del Baix Llobregat va acumular 1.381 punts.

Esgrima / Foto extreta de la pàgina web de la UIPM - World Pentathlon

El pentatló modern consta de cinc modalitats: esgrima , natació (200 m estil lliure), salt a cavall (12-15 salts), tir amb pistola i cursa a peu camp a través (3.200 m).

Heredia corrent / Foto extreta de la pàgina web de la UIPM - World Pentathlon

Actualment el tir amb pistola i la cursa de camp a través es realitzen en una prova combinada, anomenada làser run , en què cada 800 m de cursa es realitza una ronda de tir amb pistoles làser que simulen el retrocés d'una pistola de foc.

Micheli va dominar a la natació / Foto extreta de la pàgina web de la UIPM - World Pentathlon

Heredia acabava desena en esgrima on va sumar dinou victòries i setze derrotes. Catorzena tant en els 200 lliures de natació (2:21.75) com en l'equitació. Però va destacar al làser-run on va finalitzar en cinquena posició.