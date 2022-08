Alonso i Vettel / Foto extreta del Twitter @AstonMartinF1

Fernando Alonso ha fitxat per Aston Martin per a la temporada que ve, després que l'escuderia ho fes oficial a través de les xarxes socials. El pilot asturià ocuparà la plaça que ha deixat l'alemany Sebastian Vettel , que va anunciar la seva retirada de la Fórmula 1 als 35 anys després d'acabar aquest curs. Les dues parts estaran juntes a partir del 2023, però es desconeix la durada del contracte.

Alonso s'acomiada a Instagram / Foto extreta de l'Instagram @fernandoalo_oficial

Tot apuntava a una possible renovació amb Alpine Renault per part d'Alonso i que Mick Schumacher, fill del kàiser, seria el substitut del seu compatriota Vettel a l'escuderia britànica. Però Aston Martin Aramco Cognizant publicava: "L'equip de Formula 1 Aston Martin Aramco Cognizant està encantat de confirmar que Fernando Alonso s'unirà a l'escuderia el 2023 en un contracte multianual". Els anglesos esperen fer un salt de qualitat i abandonar la penúltima posició a la classificació per equips en adquirir el talent i l'experiència d'un pilot veterà i bicampió.

El corredor espanyol també es mostrava entusiasmat per compartir cotxe amb els nous companys Lawrence i Stroll. Després de més de 20 anys en actiu i amb 41 anys, Fernando encara manté la il·lusió per demostrar que segueix sent un dels millors pilots de Fórmula 1 i superar la seva situació actual (marxa desè a la classificació general).