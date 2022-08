Abde i Mingueza són els protagonistes pel que fa a les sortides del Barça . Es parla molt de les possibles vendes de Frenkie De Jong i Memphis Depay per ingressar diners i complir amb el famós límit salarial de la plantilla. Tot i això els dos jugadors de La Masia han cridat l'atenció de dos equips de LaLiga i volen aconseguir els seus serveis.

En el cas d'Abde, el Girona és el club que més s'ha interessat per l'extrem blaugrana. L'entitat catalana espera que el jugador busqui tenir un paper protagonista a l'equip recent ascendit i per això molt il·lusionat. Tot i això, el jugador marroquí ha demostrat estar preparat per quan el Barça ho ha necessitat en completar grans actuacions. Per això, Xavi Hernández no té clara la seva sortida i se'l va endur a la gira nord-americana per continuar veient-lo. Les arribades de Raphinha , Lewandowski i la renovació d' Ousmane Dembélé indiquen que Abde no comptarà amb molts minuts de manera que el club no veu amb mals ulls una sortida. Tot i així, el FC Barcelona sap del seu potencial i no vol desfer-se del tot d'Abde, i per això buscaria una cessió . Abde ha mostrat el seu desig de continuar amb els culers mentre Betis , Vila -real i Girona segueixen atents.

Abde durant la gira / Foto extreta de l'Instagram @ez.abde

Óscar Mingueza , en canvi, sembla que agafarà les maletes amb destinació Vigo per vincular-se al Celta . El FC Barcelona, mitjançant un comunicat oficial, va fer públic un acord per al traspàs d'un jugador que ha jugat a totes les categories inferiors del Barça.

Un altre protagonista, però aquest per quedar-se a la plantilla, és Gavi . El jugador andalús complirà el proper 5 d'agost els 18 anys , per la qual cosa ja podrà signar l'anhelada renovació pel conjunt culer. L'ampliació de contracte s'especula perquè sigui per cinc anys i una clàusula de 1.000 milions, la mateixa que es va fer amb Pedri i Ansu Fati.