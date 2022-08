El Beisbol Viladecans no va viatjar a Tenerife per enfrontar-se dissabte passat al Tenerife Marlins a les semifinals de la Lliga de Divisió d'Honor (Spanish Baseball League) pel preu dels bitllets. Per la seva banda, l'equip canari va fer acte de presència a l'estadi Néstor Pérez de Puerto de la Cruz al costat dels àrbitres del matx, els quals van realitzar l'acta on constava la no presentació de l'equip del Baix Llobregat .

Camp del Beisbol Viladecans / Foto extreta de l'Instagram @beisbolviladecans

Des de l'entitat de Viladecans assenyalen que la seva intenció és disputar aquest matx, però sol·liciten un ajornament per viatjar de manera més barata a les Illes Canàries. Tot i això, serà la Federació Espanyola de Beisbol qui determinarà si es posposa el matx o bé dóna per guanyador a l'equip de Tenerife que s'enfrontaria a la final al vencedor de l'altra semifinal entre Astros i San Inazio.

El club impotent davant la situació / Foto extreta de l'Instagram @beisbolviladecans

La pròpia RFEBS va rebre tota la informació i documentació sobre el problema, però el Club Beisbol Viladecans segueix sense resposta . Tot i la situació, el club català sempre s'ha mostrat per la tasca de disputar el xoc i fins i tot va contemplar la possibilitat d'enviar la plantilla per separat o deixar jugadors a Barcelona sense viatjar tal com va expressar en un comunicat a través de les xarxes socials.