Oriol Paulí ja és blaugrana / Foto extreta del Twitter @oriolpauli7

Oriol Paulí tanca la plantilla del Barça de bàsquet després de l'arribada de Jan Vesely, Tomàs Satoransky, Oscar Da Silva, Mike Tobey i Nikola Kalinic. Sarunas Jasikevicius ha confeccionat un gran equip després de la sortida de Rolands Smits i les més que possibles de Pierre Oriola al Girona i Nick Calathes .

El jugador del planter ha tornat / Foto extreta del Twitter @oriolpauli7

L'aler català de 28 anys es converteix en la sisena incorporació i torna després d'haver estat del planter entre les temporades 2006 i 2014. L'acord entre el jugador i el Barça ja estava tancat fa temps, però faltava que el MoraBanc Andorra el deixés lliure. El conjunt andorrà s'acomiadava agraint-li la seva professionalitat i desitjant-li sort.

Paulí va marxar de Barcelona per jugar durant sis anys al Gran Canària i n'ha disputat dos més a Andorra. Les seves actuacions han fet que Sergio Scariolo l'hagi trucat diverses vegades per anar convocat amb la Selecció Espanyola i per descomptat, a fitxar per un dels millors equips d'Europa.