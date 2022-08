Florentino Pérez testificarà al judici contra Sandro Rosell , pel traspàs de Neymar . L'expresident del FC Barcelona està acusat per delictes de corrupció als negocis i estafa al fitxatge del davanter brasiler. El Ministeri Fiscal demana 5 anys de presó i 10 milions d'euros de multa per a Rosell i 2 anys de presó més 10 milions de multa per a l'estrella de la canarinha. Tot i això, Josep Maria Bartomeu ha estat exonerat malgrat ser vicepresident de Sandro. La fiscalia no ho considera com a part activa de les negociacions malgrat haver signat els contractes presumptament fraudulents.

Florentino i Rosell / @EP

El president del Reial Madrid és un dels divuit testimonis del judici que comença el 17 d'octubre a l'Audiència de Barcelona, on compareixeran el fons brasiler DIS i la Federació d'Associacions d'Atletes Professionals del Brasil (FAAP) com a acusadors. Precisament el DIS és qui ha proposat Florentino com a testimoni i aquest ha estat citat a declarar el 18 d'octubre. A més, el DIS reclama una indemnització per danys i perjudicis de 150 milions d'euros, 5 anys de presó per a Neymar i 8 anys per als dos expresidents culers.

Neymar i Sandro / @EP

Els pares de Neymar també estan acusats per delictes de corrupció i es demanen 2 anys de presó per al pare i 1 per a la mare. Per a Odilio Rodrígues, exdirigent del Santos, la fiscalia demana 3 anys de presó per delicte d'estafa. A més de persones, també seran jutjades tres entitats: el FC Barcelona, Santos i N&N Consultoria Esportiva (l'empresa de Neymar i el seu pare) per als quals se sol·liciten multes de 8,4, 7 i 1,44 milions d'euros respectivament.