Marc Cucurella ha tancat un acord amb el Chelsea per fitxar pels "blues". El lateral esquerre ha estat una petició expressa del tècnic alemany Thomas Tuchel per reforçar-se davant de la possible marxa de Marcos Alonso al FC Barcelona. Tot i això, el club londinenc encara haurà de rebre el vistiplau del seu actual equip, el Brighton. Club que es pot sentir orgullós del negoci que faria d'efectuar-se el traspàs, ja que va comprar el jugador al Getafe per 18 milions i tot indica que el vendran per més de 50.

Als nous propietaris del Chelsea no els ha quedat cap altra que apostar fort per l'esquerrà català, ja que Pep Guardiola també volia aconseguir els serveis del futbolista d'Alella. De fet, després de la marxa de Zinxenko a l'Arsenal, tot apuntava que Cucurella seria cititzen més aviat que tard. Tot i això, el Manchester City haurà de "conformar-se" amb Cancelo a cama canviada, encara que en les últimes hores sona amb força l'interès per Sergio Gómez.

Els "skyblues" han posat l'ull al lateral esquerre de l'Anderlecht per oblidar-se de Marc Cucurella i apostant per la seva joventut. El jugador de Badalona ja ha participat a la sub-21 de la Selecció Espanyola i Vincent Kompany n'ha tret el millor aquesta temporada sent elegit com el millor lateral esquerre de Bèlgica l'any passat.