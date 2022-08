Vells coneguts del Barça / Foto extreta del Twitter @FCBarcelonaB

El Barça Atlètic trepitjava per primera vegada la nova gespa de l' Estadi Johan Cruyff aquesta pretemporada i ho feia just abans de començar la competició. Per això, el FC Barcelona va posar les entrades gratuïtes i així l'afició donés la benvinguda i recolzés l'equip per al present curs.

L'equip del nou entrenador, Rafa Márquez , rebia el FC Andorra , club del qual és amo el seu excompany a la defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué .

Rafa Márquez va ser el gran atractiu / @Francisco Carrasco

El filial blaugrana jugava el quart partit després d'haver-se enfrontat a la UE La Jonquera, FC L'Escala i al CE Manresa. Tot i això, la plantilla andorrana era el rival més dur ja que va aconseguir l'ascens a Segona Divisió la temporada passada. Eder Sarabia , que ja va defensar l'escut blaugrana a la seva etapa com a segon entrenador al costat de Quique Setién , tornava a Barcelona.

Els visitants s'han vist embolicats en la polèmica per aquest ascens després dels presumptes àudios que es van publicar entre Rubiales i Gerard Piqué, on aquest demanava al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol , que posés el seu club en un grup senzill per pujar de categoria.

Els visitants tenien diversos exblaugranes a les seves files: Adrià Vilanova, Dani Morer, Martí Vilà, Martí Riverola, Roger Riera, Adrià Altimira i Jandro Orellana. El tècnic mexicà no va poder comptar amb el porter Jorge Carrillo , el qual el club va anunciar hora i mitja abans del xoc que havia estat traspassat al Celta de Vigo. Tampoc van poder jugar ni Juanda Fuentes ni Álvaro Sanz per lesió. Tot i això, Márquez sí que va tenir a la seva disposició el capità Arnau Tenas i Marc Casadó que ja van tornar de la gira nord-americana amb el primer equip.

Els onze elegits per arrencar el xoc per part del Barça Atlètic van ser: Arnau Tenas (C), Rosanes, Chadi Riad, Mika Marbre, Alex Valle, Carbonell, Ilias Akomach, Aleix, Roberto, Txus Alba i Aranda.

Onze inicial del Barça Atlètic / Foto extreta del Twitter @FCBarcelonaB

Sarabia va iniciar amb Raúl Lizoain, Adri Vilanova, Marc Aguado, Héctor Hevel, Jacobo, Carlos Martínez, Marc Fernández, Sergio Molina, Martí Vilà, Diego Alende i Pau Casadesús.

Alineació titular del FC Andorra / Foto extreta del Twitter @fcandorra

Els primers vint minuts van ser un clàssic de les pretemporades en què els dos equips es temptegen, la intensitat no és gaire alta i intenten no cometre errors. El FC Andorra dominava la possessió de pilota, però no aconseguia inquietar un Barça ben plantat enrere i sense concedir espais entre línies deixant Roberto despenjat per buscar el contraatac. Als locals els costava sortir del seu propi, ja que els andorrans robaven ràpid després de pèrdua.

Posicionament tàctic del Barça Atlètic / @Francisco Carrasco

Al minut 24, Marc Aguado provava fortuna amb l'esquerra, però el seu llançament marxava per sobre de la porteria blaugrana. Abans de la mitja hora de joc continuava el 0-1, però el Barça començava a créixer en el partit i avançava les línies en la pressió. S'arribava a la primera pausa d'hidratació que els jugadors agraïen de bon grat; es marcaven 32 graus al Johan Cruyff. A la represa arribaria la primera ocasió per al Barça on Roberto aconsegueix impactar amb la pilota, però també xoca amb el porter Raúl.

El tècnic mexicà arengava els seus a la pausa d'hidratació / @Francisco Carrasco

El FC Andorra tornava a associar-se amb precisió i velocitat combinant passades a un o dos tocs fent inútil la pressió culer. Mika Mármol va reflectir aquesta frustració de córrer després de la pilota i després de cometre falta sobre Marc Aguado, va veure la primera targeta groga a l'enderrocar Carlos Martínez per darrere. La superioritat visitant va tenir recompensa per als d'Eder Sarabia, que es van avançar poc abans del descans gràcies a una gran jugada de Marc Fernández. El dorsal número 11 va retallar sobre la cama dreta, "a priori" la seva menys bona i va superar Arnau Tenas amb tir ras al pal curt.

Tot seguit, el Barça va llençar de caràcter i l'àrbitre no va assenyalar penal sobre Ilias que va ser el més desequilibrant dels blaugranes. Ell mateix va provocar que Marc Aguado veiés la primera amonestació per al FC Andorra després d'una segada una mica desmesurada. L'última va tenir el conjunt culer per empatar abans del final del primer temps, però la defensa andorrana aconseguia allunyar la pilota i mantenir el 0-1 a favor seu.

Tots dos equips només van realitzar una substitució després del pas pels vestidors. Al FC Andorra va entrar David Martín i va marxar Jacobo i per part del Barça va entrar Casadó i se'n va anar Aleix Garrido . Just al començament del segon temps, va estar a punt el lateral dret, Pau Casadesús, de posar el 0-2, però va detenir el capità i porter blaugrana. Minuts després Carbonell va tenir l'empat gairebé a plaer, però va estavellar el cuir al pal després d'una gran jugada entre Txus i Adri Vilanova . El Barça volia l'empat i va pujar la pressió i la intensitat a les disputes. Al minut 51, Carlos Martínez ho tornava a intentar per al FC Andorra, però la pilota s'anava molt desviada superant el travesser.

L'equip visitant tornava a xocar-se amb Arnau Tenas, que va parar una ocasió clara del dorsal número 17, David Martín, després d'un gran centre d'Héctor Hevel. A partir d'aquell moment, el Barça Atlètic va aconseguir l'esfèric i buscava amb precisió i paciència acostar-se a la porta rival. Passada l'hora de matx, Alex Valle va fer intervenir el porter visitant, però el porter va bloquejar el tret. Tan sols 4 minuts després, les dues plantilles eren canviades al complet, realitzant 10 canvis.

Tot i els múltiples canvis, el Barça Atlètic era qui buscava el gol mentre el FC Andorra es defensava. S'arribava a l'últim quart d'hora amb el 0-1 i la segona parada per hidratar-se. Els visitants volien dormir el partit amb el control de la pilota intentant que el rellotge avancés mantenint la victòria a la butxaca. S'entrava als 10 últims minuts i els blaugrana encara no aconseguien inquietar la porteria andorrana. De fet, el número 21 dels andorrans gairebé posa més terra pel mig, però el pal tornava a ser protagonista.

Els d'Eder Sarabia es van emportar la victòria / @Francisco Carrasco

S?arribava a la conclusió i l?equip blaugrana queia per 0-1. Tot i això, han demostrat poder competir al màxim amb un rival de categoria superior. El dissabte s'enfrontaran a domicili a la Fundació UE Tona en un duel corresponent a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya absoluta.