Més de 200 nens canvien els seus hàbits gràcies al projecte COACH+ de la Gasol Foundation . La fundació de l'exjugador de bàsquet promou els hàbits saludables: alimentació, activitat física, benestar emocional i el somni . Aquesta temporada els joves del Club de Futbol Santboià, l'Associació Esportiva Club Natació Sant Boi i el Club de Futbol Vinyets-Molí Vell han estat els afortunats per prendre consciència de la importància de compaginar esport i salut .

Pau Gasol aposta per una vida saludable / Foto extreta del Twitter @GasolFoundation

Cada any participen diferents clubs al projecte que organitza Gasol Foundation, l' Ajuntament de Sant Boi i la companyia danesa Novo Nordisk que es dedica a la salut. Aquest programa es duu a terme des del 2017 i l'any passat el van dur a terme nens del Club d'Atletisme Sant Boi, Club Handbol Cooperativa Sant Boi, Unió Esportiva Sant Boiana, Club Voleibol Sant Boi, Club Esportiu Marianao-Poblet i el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi.

Els nens del projecte COACH+ / Foto extreta de l'Ajuntament de Sant Boi

Però no només hi ha nens de Sant Boi , sinó que també hi han assistit els alumnes de l'escola de futbol Denis Suárez , fundada pel mateix jugador a Salceda de Caselas, la ciutat gallega i natal de l'exfutbolista del Barça i que milita al Celta de Vigo.