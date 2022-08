L'argentí va plorar durant el comiat. Foto: FCB

Tal dia com avui, però fa un any, el Barça anunciava que Leo Messi no continuaria al club . Tot i que durant bona part de l'estiu s'havia donat per fet que l'argentí renovaria el seu contracte (un any abans havia anunciat que volia marxar, enviant un burofax a la directiva que aleshores presidia Josep Maria Bartomeu), a dos quarts de cinc de la tarda del 5 d'agost del 2021 el club emetia un comunicat explicant que "pesar d'haver arribat a un acord i amb la intenció de signar un nou contracte, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals (normativa de LaLiga espanyola)" .

Tres dies després, el 8 d'agost, el 10, acompanyat de la família s'acomiadava públicament, entre llàgrimes, des del Camp Nou . “ El Barça és el millor equip del món. Com deia Laporta, els jugadors vénen i van i el club és el més important. La gent s'acostumarà que jo no estigui com passa amb tot ”, va dir el rosarí, que havia arribat al futbol base blaugrana l'any 2000. "M'havia imaginat el meu adéu en un estadi ple" , va afegir, donant-li un tint encara més amarg al seu comiat.

COM ELS HA ANAT PER SEPARAT?

48 hores després de l'emotiva roda de premsa, el Paris Saint-Germain anunciava la incorporació del crack amb un contracte de dos anys de durada . Messi va ser presentat al Parc dels Prínceps amb el dorsal 30 (el 10 parisenc és propietat del seu amic Neymar) ia la capital gal·la, fins ara, ha guanyat una lliga i la Supercopa francesa.

Per part seva, la temporada 2021-22 del primer equip masculí del Barça es va tancar sense cap títol i amb un canvi d'entrenador a meitat de curs.