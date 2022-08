Joan Verdú va anunciar la seva retirada després de 23 anys de carrera professional . La seva última samarreta ha estat la del Centre Esports l'Hospitalet , però el migcampista català va sortir de la Masia . De fet, el futbolista del Poble Sec va compartir equip a les categories inferiors amb Víctor Valdés, Iniesta i fins i tot Leo Messi . Encara que al club on més va destacar va ser al RCD Espanyol .

Al club "perico" va arribar a ser capità de l'equip i també va jugar en equips de gran prestigi a LaLiga com el Esportiu de La Corunya, Betis, Llevant i va ser convocat en moltes ocasions per la Selecció Catalana .

Tot i això, també ha competit per la resta del món, com per exemple als Emirats Àrabs amb el Baniyas Club, a la Xina amb el Qingdao Huanghai ia Itàlia amb la Fiorentina. Quan va tornar de la Xina va tornar al futbol català per jugar a les files de la Montañesa i finalment va fitxar pel club barceloní l'any passat.

Alguns dels equips de Joan Verdú / Foto extreta de l'Instagram @joanverdu10

Verdú es va acomiadar agraït a través de les xarxes socials, tant del club de l' Hospitalet com de la resta d'equips que li han fet assolir la xifra de 600 partits com a futbolista .