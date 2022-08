Finalment César Azpilicueta es quedarà a Londres tal com ha comunicat el Chelsea. El defensa navarrès ha signat un contracte de renovació fins al 2024. Roman Abramóvitx va donar la paraula a l'espanyol per deixar-lo anar, però els nous propietaris han portat la negociació amb el FC Barcelona a xifres molt elevades per efectuar el traspàs.

Xavi Hernández havia demanat el fitxatge d'Azpilicueta per reforçar-se a la posició de lateral dret. De fet, fins ara Joan Laporta ha complert totes les peticions del tècnic de Terrassa, però aquesta vegada no ha estat possible satisfer els desitjos del tècnic català.

Azpilicueta segueix sent blue / Foto extreta del Twitter @ChelseaFC

Tot i això, Riqui Puig , el qual no entrava en els plans de l'entrenador culer, ha fitxat per Los Angeles Galaxy . El club va anunciar l?acord a través de les xarxes socials, on el FC Barcelona es reserva una opció de recompra i un 50% d?una futura venda. El migcampista català recalarà a la Major League Soccer malgrat rebre diverses ofertes d'equips de LaLiga . El del planter culer ha signat un contracte de tres temporades i mitja fins a finals del 2025.