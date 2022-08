Olot acollirà la Supercopa d'Espanya d'hoquei masculina 2022 , després que el Comitè Nacional d'Hoquei sobre Patins de la Reial Federació Espanyola de Patinatge al costat de l' Associació de Clubs d'Hoquei Patins , així ho decidissin. La pista Josep Jou del Pavelló dEsports serà la seu de la primera competició nacional daquesta temporada els dies 2 i 3 de setembre.

Pista d'Olot / Foto extreta del Twitter @FedPatinatge



Després del sorteig celebrat al Museu del Vi Vinseum de Vilafranca del Penedès, les semifinals ja han quedat definides. Els equips participants són el Esportiu Liceu (campió de la Parlem OK Lliga), Barça (campió de la Copa de SM El Rei), Reus Deportiu Virginias (següent millor classificat de la Parlem OK Lliga) i el Club Esportiu Noia Freixenet (següent millor classificat de la Parlem OK Lliga).



El Deportivo Liceo defensarà el seu títol enfrontant-se al Reus Deportiu Virginias i per l'altra banda es veuran les cares el Barça davant del Club Esportiu Noia Freixenet.