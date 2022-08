Paula Badosa supera Gauff i accedeix a les semifinals de San José | @ep

La tennista espanyola Paula Badosa ha arribat a les semifinals del torneig de San José (Estats Units), de categoria WTA 500 i disputat sobre pista dura, després de superar a quarts, aquesta matinada, la nord-americana Coco Gauff (7-6( 4) , 6-2).

La catalana, número quatre del món i segona favorita del certamen nord-americà, ha signat un partit net, amb 17 cops guanyadors i 15 errors no forçats --en relació amb 29 de Gauff-- , i ha aconseguit convertir quatre dels seus vuit punts de ' break '.

Badosa ha hagut de refer-se amb un contrabreak del primer cop de la seva adversària en el tercer joc, i dos nous trencaments han condemnat la màniga a la mort sobtada. Amb el 3-3 al marcador del 'tiebreak', Badosa va aconseguir trencar el servei de la nord-americana i guanyar tres dels següents quatre punts, amb ajuda de les dobles faltes de Gauff en els dos punts finals.

Amb un revés guanyador va tancar el set i va afrontar la resta del partit amb relativa comoditat; dos nous trencaments al primer i el cinquè jocs li han permès emportar-se l'enfrontament en menys d'hora i mitja i avançar a la quarta semifinal de la temporada.

"Mai és fàcil començar contra una jugadora tan agressiva amb un gran servei. Crec que m'he adaptat força bé al final del primer set, i he jugat un tiebreak força perfecte, així que estic molt feliç", ha explicat Badosa , que ara s'enfrontarà a la russa Daria Kasatkina , que ha superat la bielorussa Aryna Sabalenka (4-6, 7-5, 6-0).

Badosa i Kasatkina s'han enfrontat dues vegades al circuit, totes dues aquest any, amb un triomf per a l'espanyola a les semifinals de Sydney (6-2, 6-2) i un altre per a la russa als vuitens de Roma (6-4 , 6-4). "Està guanyant molts partits contra les millors jugadores del món, fa un any increïble", ha indicat la catalana.