El pilot francès Johann Zarco (Ducati) s'ha emportat aquest dissabte la pole de la cursa de MotoGP del Gran Premi de Gran Bretanya, dotzena prova del Mundial de motociclisme i primera després de l'aturada estival, mentre que l'espanyol Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà sisè malgrat rodar carranquejant per culpa d'una dura caiguda que ha patit durant els últims entrenaments lliures.

En una sessió en la qual fins a sis pilots han aconseguit baixar de l'1:58 i vuit han aconseguit batre rècord del circuit, el de Granollers, segon en el campionat a 21 punts del líder Fabio Quartararo (Yamaha), s'ha sabut refer després de la contusió bilateral de tots dos turmells que li ha provocat el terrible 'highside' dels Lliures 4, un incident en el revolt 12 que ha fet que hagués de ser evacuat en llitera.

No obstant això, després de rebre l''ok' dels metges, ha tornat a la pista per una Q2 en la qual s'ha convertit en el primer a batre el rècord del circuit, establert per l'absent Marc Márquez el 2019. El seu 1:57.966 l'ha posat al capdavant de la taula de temps quan quedava un minut, però els cascos s'han començat a tenyir de vermell.

Abans, Jorge Martín (Ducati) havia establert la primera referència a Silverstone a dues desenes del millor crono de tots els temps en el traçat anglès. Quartaro ha millorat el seu crono i Aleix li ha arrabassat la posició de privilegi, però finalment ha estat Zarco el que ha aconseguit ficar-s'ho a la butxaca amb un impressionant 1:57.767.

Al costat d'ell sortiran, en primera línia, Maverick Viñales (Aprilia), segon, i l'australià Jack Miller (Ducati). El líder Quartararo, quart, compartirà fila amb 'Pecco' Bagnaia (Ducati) i amb Aleix Espargaró.

A més, Martín començarà novè, Alex Rins (Suzuki) sortirà onzè i Joan Mir (Suzuki), dotzè. Entre els que no han aconseguit superar la Q1, Alex Márquez (Honda) sortirà en la posició vint-i-tres, Pol Espargaró (Repsol Honda) ho farà vint-i-cinquè i Raúl Fernández (KTM), vint-i-vuitè.