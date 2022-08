El Barça Femení afrontava el primer partit de pretemporada aquest dissabte a l' Estadi Johan Cruyff contra l'AEM Lleida.

Cartell de la trobada / Foto extreta del Twitter @FCBfemeni

El club va posar les entrades gratis perquè l'afició pogués rebre el primer equip femení i aquesta va respondre a la trucada amb 4.515 espectadors . De fet, quan les jugadores van sortir a escalfar, el públic que ja havia accedit a l'estadi va començar a ovacionar les culers. Queda clar des de fa molt que aquestes noies il·lusionen i molt els seguidors blaugranes.

Tot i això, encara no van poder veure els quatre fitxatges d'aquest estiu: Lucy Bronze, Geyse, Salma Paralluelo i Nuria Rábano . A més de les lesionades Alexia, Jana, Bruna, Cata i Oshoala . Però sí que van tenir l'oportunitat de seguir algunes jugadores del filial.





El seu rival es preparava per afrontar la competició a la segona màxima categoria del futbol femení espanyol on es veurà les cares amb el Barça B. Jonatan Giraldez va apostar per Gemma Font, Laia Codina, Caroline Graham, Marta Torrejón, Ingrid Engen, Alba Caño, Vicky López, Laia Martret, Ona Baradad, Martina Fernández i Judit Pujols al seu primer amistós de la pretemporada.

Alineació titular del FC Barcelona / Foto extreta del Twitter @FCBfemeni

Per la seva banda, l'AEM Lleida, dirigit per Rubén López, va alinear Anna Reina, Minori Chiba, Astrid Álvarez, Iris Aixala, Júlia Miró, Andrea Gómez, Patricia Teixidó, Jennifer Santiago, Astudillo, Ana Velázquez i Laura Fernández.

Quan encara hi havia gent buscant els seus seients a la grada blaugrana i se superaven només dos minuts de joc, Caroline Graham obria el marcador després d'una gran jugada amb assistència inclosa d' Alba Caño .

El Barça va dominar la pilota els primers deu minuts gràcies a la gran participació dels seus migcentres Alba Caño, Ingrid Engen i la jove del planter Vicky López . Ona Baradad i Laia Martret provaven fortuna, però els seus trets se'n van anar fregant el travesser. El primer xut a porta de l'AEM Lleida va ser just abans del quart d'hora, però Gemma Font va aturar el xut d'Astrid Álvarez. Alba Caño tornava a ser l'assistent, però aquesta vegada el gol el marcaria Laia Martret després de rematar per segona vegada després de colpejar de primeres el seu rebuig.

Laia Martret celebrant el gol / Foto extreta del Twitter @FCBfemeni

Però després del servei de centre, Caroline Graham marcava el seu segon gol regatejant la portera després d'una passada sensacional de Judit Pujols (3-0). Als vint minuts, el partit ja se li estava fent molt llarg al club de Lleida, mentre les culers mosrtaven un gran esperit competitiu i de respecte cap al rival.

Abans de la mitja hora, la central número 5 del Barça, Laia Codina , va picar de cap un córner, però se'n va anar molt desviat de la meta contrària. Moments després, Ylenia Sánchez, àrbitre del matx, no va assenyalar pena màxima sobre Vicky López que va caure dins de l'àrea en una jugada més que polèmica. L?afició va aprofitar la pausa d?hidratació per aplaudir l?actuació de les seves, mentre els dos tècnics donaven instruccions a les futbolistes.

En aquesta aturada, va entrar l'extrem dret titular de la plantilla, Ana Crnogorcevic i altres de les estrelles com Claudia Pina i Patri Guijarro . L'AEM Lleida seguia intentant ficar-se al partit, però es trobava amb Laia Codina i Martina Fernández . Les dues centrals s'anticipaven i es mostraven molt contundents a les disputes amb les atacants visitants. Al minut 35, es va cometre un penal clar favorable al FC Barcelona que la col·legiat es negava a xiular. Però al minut 40 no li va quedar més remei davant un altre clamorós i que Hansen transformava per aconseguir el seu hattrick i establir el 4t al lluminós.

A punt estava d'arribar la maneta, però Anna Reina parava el cop de cap d'Ana Crnogorcevic i Claudia Pina fregava el pal després d'un xut creuat i ras. Però el 5-0 era inevitable i Claudia Pina marcava de penal just abans que l'àrbitre manés els equips al vestidor. S'arribava al descans amb Caroline Graham com a MVP de la primera part.

Graham va aconseguir tres gols / Foto extreta del Twitter @FCBfemeni

Als cinc minuts de la segona meitat, Claudia Pina rematava a plaer una gran centrada rasa des de la banda dreta d'Ana Crnogorcevic per sumar el sisè al compte del Barça. La jugadora suïssa també buscava el seu gol, però la rematada de cap se n'anava lluny de la porteria de l'AEM Lleida. A punt va estar del pòquer particular Caroline Graham, però el pal va impedir que materialitzés una altra gran jugada de Claudia Pina, la dorsal 6 culer. Quan s'arribava a l'hora de matx, Jonatan Giraldez feia vuit substitucions donant entrada a la resta de jugadores que encara no havien entrat al terreny de joc.

La grada ovacionava diverses de les cracs d' aquest equip com Aitana Bonmatí , Sandra Paños , Irene Paredes i Mapi León . Al minut 66, Crnogorcevic per fi aconseguia el seu gol que suposava el 7-0 mentre la grada es divertia fent l'onada.

Quan arribava al darrer quart d'hora, l'AEM Lleida tornava a cometre un penal; aquesta vegada sobre Irene Paredes que Aitana Bonmatí, escollida al millor onze de l'Eurocopa, va materialitzar (8-0).

Faltant deu minuts per al final, el Barça continuava atacant i les visitants desitjaven que el partit acabés. A més, van tenir la mala fortuna d'encaixar un gol a la porta de Jennifer Santiago al minut 85 (9-0) després d'una centrada d' Andrea Falcón , que va ser la més incisiva de les blaugranes. Tan sols un minut més tard el FC Barcelona aconseguia la desena per mitjà d' Ariana Ribas .

Però el millor del final del partit va ser quan Alexia Putellas, pilota d'or i estendard de l'equip, es va aixecar del seient i se n'anava de l'estadi ovacionada per una grada entregada. A més, diverses jugadores s'acostaven als aficionats per signar autògrafs.

D'aquesta manera va acabar el que va ser una festa de benvinguda a una altra temporada il·lusionant tant per a l'equip com per als culers.

Ara la plantilla marxarà a la Vall d'en Bas per fer un stage de preparació que durarà una setmana. Després d'aquesta setmana de preparació, disputarà l'AMOS Women's French Cup a Tolosa, on s'enfrontarà al Bayern Munic el 16 d'agost i al París Saint-Germain o al Manchester United, el dia 19. A continuació, tindrà lloc la segona edició del Trofeu Joan Gamper en categoria femenina, que es jugarà el 23 d'agost a l'Estadi Johan Cruyff, davant del Montpeller. I el darrer amistós serà el 27 d'agost contra el Granadilla a Tenerife, amb motiu del Trofeu Teide. Finalment, la Lliga començarà el cap de setmana del 10 i l'11 de setembre.