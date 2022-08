Un estadi fet amb contenidors serà seu del Mundial de futbol de Qatar 2022 | Youtube

Per si el Mundial de Qatar no estigués envoltat de prou polèmiques, ara se suma la construcció d'un estadi que serà seu del campionat del món de futbol. Està ubicat al districte de Ras Abu Aboud , amb una de les tres principals centrals elèctriques que subministren aquest servei a tot Qatar , també una planta dessaladora i el port de la ciutat, on avui reposa un gegantí estadi construït per contenidors d'enviament que espera impacient l'inici de la Copa Mundial de la FIFA .

L' Stadium 974 és una de les grans joies arquitectòniques del país àrab i una de les innovacions més importants que han realitzat els amfitrions de la gran festa del futbol: és el primer estadi desmuntable de la història d'aquest prestigiós torneig .

Serà l'escenari en què la Selecció Argentina i Mèxic s'enfrontin a Polònia en els seus respectius partits del Grup C , on també es presentaran França, Portugal i Brasil durant la fase de grups i es jugarà un dels partits de vuitens de final. Es tracta d'una de les seus més espectaculars i emblemàtiques que ofereix el Mundial , ja que tant la seva nova estructura com el seu nom són picades d'ullet a la cultura nacional qatariana.

Tal com afirma Infobae , el procés de construcció va començar el 2017 , quan gran part de les seus ja es trobaven en obres. Les excavacions del terreny es van completar recentment el juliol del 2019, alhora que va arribar el primer lot de contenidors a sòl qatarià. És que el seu assemblatge va ser molt simple: només es va haver de col·locar cada contenidor reciclat al seu lloc com si fossin peces de Lego , ja que venien preparats des de la fabricació i era qüestió d'unir-les amb motllures d'acer perquè el producte estigués acabat.

Aquest concepte de disseny no només va permetre que la construcció fos ràpida i molt més rendible, sinó que ha deixat al servei del Mundial un elegant estadi amb forma quadrada corba que garanteix una atmosfera immillorable tant per als fanàtics com per als jugadors. Molt es parla sobre les altes temperatures de Qatar , que seran lògicament més baixes a finals d'any perquè el torneig es desenvoluparà a l'hivern, però l' Stadium 974 no comptarà amb un aire condicionat al màxim com la resta de les pistes perquè va ser dissenyat com un estadi obert que permet la ventilació creuada.

Aquest projecte encapçalat per la firma anglesa Fenwick Iribarren Architects apunta a revolucionar la Copa del Món de la FIFA en termes d'organització i desenvolupament. La sustentabilitat es va transformar en un eix central per a Qatar des que va guanyar la candidatura per albergar aquest prestigiós certamen i l' Estadi 974 és tot un símbol d'aquest corrent, ja que és una estructura itinerant llesta per muntar, desmuntar, transportar i tornar a muntar a partir del sistema de peces numerades.

El resultat final va ser que l'estadi va rebre certificació de quatre estrelles del Sistema d'Avaluació de la Sostenibilitat Global (GSAS) , però el llegat sostenible va començar fins i tot abans de l'inici de la construcció. El terreny on es va edificar aquest escenari mundialista va haver de ser descontaminat després d'anys industrials.