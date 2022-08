Bagnaia reprèn el Mundial amb una altra victòria davant Viñales i Aleix Espargaró salva el dia | @ep

El pilot italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi de Gran Bretanya, dotzena prova del Mundial de motociclisme i primera després de l'aturada estival, per davant de l'espanyol Maverick Viñales (Aprilia), mentre que Aleix Espargaró (Aprilia), novè, ha salvat el dia i només ha perdut un punt respecte del líder del campionat, el francès Fabio Qartararo (Yamaha).

En una cursa atapeïdíssima, amb tan sols sis segons entre el primer i el desè classificats, 'Pecco' ha agafat les regnes quan quedaven nou voltes per al final i s'ha garantit el seu segon triomf consecutiu després de vèncer també a Assen en l'última cita abans de l'aturada. Viñales, per la seva banda, ha tornat a pujar a un podi que ha tancat l'australià Jack Miller (Ducati).

Mentrestant, Aleix s'ha sabut sobreposar al dolor que li va causar la fortísima caiguda de dissabte en els lliures i ha mitigat amb el seu novè lloc l'actuació de Quartararo, que ha acusat problemes de degradació i només ha pogut ser vuitè. Així i tot, domina el campionat amb 22 punts per sobre del de Granollers (158) i 49 per sobre de Bagnaia (131).

En aquesta tornada a l'acció després de 42 dies de vacances, el francès Johann Zarco (Ducati) ha defensat la seva posició de 'poleman' en una sortida en la qual Quartararo ha escalat dos llocs per situar-se segon. El niçard, no obstant això, ha caigut en el cinquè lloc en haver de complir una 'long lap penalty' per la seva acció a Aleix Espargaró (Aprilia) a Assen.

Més endavant, la caiguda de Zarco en el revolt 8 de la cinquena volta ha deixat l'australià Jack Miller (Ducati) al capdavant de la prova, tot i que el privilegi li ha durat només una volta, la que ha trigat Alex Rins (Suzuki) a arribar al capdavant després de remuntar des de l'onzè lloc de graella.

Amb el català al capdavant i per davant de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati) i de l'oceànic, Jorge Martín (Ducati) i Maverick Viñales (Aprilia), també ha presentat la seva candidatura al triomf. A nou revolts del final, 'Pecco' s'ha fet amb el lideratge mentre que el de Roses escalava posicions per a l'assalt final. Joan Mir (Suzuki) ha caigut de la lluita quan se n'ha anat a terra a sis voltes del final, quan anava vuitè, i ha sumat el seu cinquè zero del curs.

El transalpí, en canvi, ha sabut defensar el seu lloc davant Viñales i ha començat la segona part del Mundial com va acabar la primera: guanyant. Entre la resta d'espanyols, Martín ha acabat cinquè, Rins ho ha fet setè, Pol Espargaró (Repsol Honda), catorzè, Alex Márquez (Honda), dissetè, i Raúl Fernández (KTM), en la posició número vint-i-u.