Al Trofeu Gamper sempre es respira un ambient de festivitat i gresca i en aquesta ocasió no podia ser menys. L'afició culer, amb 83.021 espectadors ahir, està més que il·lusionada davant la renovació de plantilla que Joan Laporta ha aconseguit a força de palanques. El Barça s'ha omplert de cares noves, però de noms que prometen donar moltes alegries a l'afició blaugrana.

Xavi parlant per a l'afició / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

Ahir era l'últim amistós de la pretemporada abans d'iniciar ja la competició ia més era el retorn de l'equip al Camp Nou , per la qual cosa els seguidors no es van voler perdre la presentació dels seus jugadors. La gent va aplaudir especialment el que és el seu nou ídol de La Masia com és Pedri i també l'estrella polonesa Robert Lewandowski . Va ovacionar Xavi Hernández , va xiular Braithwaite i va homenatjar la seva llegenda Dani Alves .

El tècnic de Terrassa va arrencar amb un onze que serà molt similar a la primera jornada de lliga, exceptuant els laterals Sergi Roberto i Balde .

Onze del Barça / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona_ca

De fet, el Barça es va prendre molt seriosament el matx i als tres minuts, Robert Lewandowski ficava el primer gol amb la samarreta blaugrana. El passat The Best va aconseguir marcar gairebé sense angle després d'una assistència del migcampista canari Pedri.

Tan sols dos minuts després, tornaven a aparèixer els mateixos protagonistes però amb els papers canviats. Pedri seria qui aprofitava una gran passada del davanter culer per establir el 2-0.

Ousmane Dembélé tenia una cita important per aconseguir el "perdó" de la grada i, després de ser el millor de la gira nord-americana, el mosquit va tornar a anotar després d'una passada del que sembla ser el seu millor aliat sobre la gespa, Raphinha .

Però la millor aliança va ser per a Lewy i Pedri, que tornaven a trobar-se perquè el de Tenerife aconseguís el seu doblet particular després d'una altra assistència del que va ser MVP del duel.

Es va arribar al descans amb un contundent 4-0 i Xavi va presumir del gran fons d?armari d?aquesta plantilla donant entrada a Piqué, Jordi Alba, De Jong, Kessie, Auba i Ansu Fati . Precisament dos dels canvis feien la maneta al Pumas mexicà; Kessie assistia al gabonès Aubameyang que rematava de primeres.

Però tot i així l'equip continuava dominant fins que va aparèixer Frenkie De Jong. El migcampista holandès es va reivindicar tot i continuar tenint el seu futur a l'aire i haver dit per activa i per passiva que vol quedar-se al FC Barcelona.

Finalitzava així la gran pretemporada del Barça que dissabte es veurà les cares davant el Rayo Vallecano al Camp Nou i ho farà amb la il·lusió i la motivació pels núvols.